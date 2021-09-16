مستشار الرئيس: احتمالات إصابات الأطفال بفيروس «كورونا» قائمة منذ الموجة الأولى

«تاج الدين»: تطعيم الأطفال من 12 لـ18 عاماً ضد الفيروس جائز والدولة تدرسه حالياً.. واللقاحات فعالة ضد المتحورات

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن تطعيم الأطفال من 12 لـ18 عاماً بلقاحات كورونا أمر جائز، وهناك اتجاه لدى الدولة لتطعيم هذه الفئة فى الموجة الرابعة للفيروس، مشيراً فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى عدم وجود دراسات تفيد بضرر أخذ الأطفال لقاح كورونا وكذلك الأمر فيما يتعلق بالسيدات الحوامل، منوهاً بأن هناك دراسات أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية حول إعطاء الحوامل لقاح كورونا، ولم يثبت وجود أى ضرر عليهن، وأن اللقاح أصبح جزءاً من الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة، وهناك خطة وضعتها الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجارى، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، لافتاً إلى أن اللقاحات تساعد فى خفض معدلات الوفيات بنسبة كبيرة، ولفت إلى أن هناك زيادات فى إصابات كورونا بالفعل، والزيادة بسبب تحورات الفيروس ودخول «دلتا بلس»، والتحورات أمر طبيعى ومتوقع.

وعن إصابة الأطفال بكورونا، أكد الدكتور عوض تاج الدين أن إصابات الأطفال موجودة منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا، و«دلتا بلس» ليس خطيراً كما يتخيل البعض، لكنه الأسرع فى الانتشار فقط، وكل اللقاحات أثبتت مدى فاعليتها أمام كافة متحورات الفيروس حتى الآن.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن وصول إجمالى إصابات فيروس كورونا فى مصر إلى 294482 من ضمنهم 247948 حالة تم شفاؤها، بعد إعلان الوزارة أمس الأول تسجيل 531 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان، وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية منذ انتشار الجائحة.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة، إن مصر قامت بتصنيع معظم المواد الخام التى حصلت عليها للقاح سينوفاك فى صورة حقن، إما 1 أو 10 مللى، لافتاً إلى أنه يعمل بنفس طريقة سينوفارم.

وأضاف أن بعض البلاد لا تعترف بالتطعيم الصينى، رغم أن كل التطعيمات بنفس الكفاءة تقريباً، وبالتالى فإن مصر ستقوم بالتنويع فى التطعيمات التى تقدمها لمواطنيها، وبخاصة أن معظم البلدان تشترط الحصول على التطعيمات الغربية للسفر إليها مثل أسترازينيكا وجونسون آند جونسون. وتابع أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة أن التطعيم الروسى سبوتينيك V يعمل بنفس طريقة لقاحى أسترازينيكا وجونسون آند جونسون: «معظم من يحصلون على هذه اللقاحات سيعانون من ارتفاع فى درجات الحرارة وتكسير فى الجسم وصداع، وهى ليست أعراضاً جانبية لكنها أعراض مصاحبة، أما طريقة تصنيع سينوفاك وسينوفارم فهى تقليدية، لذلك لم يشعر الذين حصلوا عليهما بأى أعراض مصاحبة».

وأكد «هاشم» أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتلقيح مواطنيها، حتى إن كل الجامعات حصلت على كميات كبيرة لتلقيح أفرادها، وبخاصة أنه لا حل للسيطرة على جائحة كورونا إلا بتطعيم عدد كبير جداً من الناس: «بعض الدول بلغت نسبة الحاصلين على التطعيم فيها نحو 80%، ورغم أنها وصلت إلى مرحلة مناعة القطيع، إلا أنهم ما زالوا معرضين للإصابة».

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يجرى حالياً منح جميع الطلاب الجامعيين الجدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19، وذلك خلال قيامهم بإجراءات الكشف الطبى شرط التقدم، مضيفاً أنه سيجرى منح باقى الطلاب خلال الفترة المقبلة لقاحات كورونا، مؤكداً أنه جرى العمل على ضرورة أهمية توجههم إلى جميع المراكز المخصصة لهم بالجامعات الحكومية والخاصة، التى تبلغ 290 مركز تطعيم فى 60 جامعة، مشدداً على أنه لن يسمح باستخراج الكارنيه الدراسى إلا بعد الحصول على اللقاح.

رؤساء جامعات: الحصول على اللقاح شرط استخراج كارنيه العام الدراسي الجديد..وخطة لتطعيم جميع المنتسبين بالكليات

وفى السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنه يجرى العمل على تطعيم جميع منتسبى الجامعات بلقاحات كورونا كوفيد 19، فى إطار تنفيذ خطة المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد، موضحاً أنه جرى تطعيم الجرعة الأولى لجميع الطلاب الذين تقدموا بأوراق التحاقهم بالجامعات، وإجراء الكشف الطبى فى المراكز الطبية التى جرى تخصيصها بالجامعات المختلفة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن منح التطعيمات قبل انطلاق العام الدراسى الجديد لجميع منسوبيها، موضحاً أنه لن يسمح لأى طالب باستخراج كارنيه العام الدراسى الجديد أو الدخول لأى شخص مع العام الدراسى الجديد، دون أى يكون حاصلاً على لقاح كورونا.

وأضاف رئيس جامعة حلوان فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك خطة للانتهاء من تطعيم جميع منتسبى الجامعة قبل العام الدراسى، مع العمل على رجوع الدوام الكامل، بدءاً من العام الدراسى الجديد لجميع العاملين، وعدم السماح بالدوام أو الدخول لأى شخص دون الحصول على اللقاح.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة تواصل حالياً إجراء عمليات التطعيمات، موضحاً أنه مع بداية العام الدراسى الجديد سيتم الانتهاء من تطعيم جميع منتسبى الجامعة، وبدءاً من أكتوبر المقبل سيجرى استعادة قوة العمل كاملة بجميع القطاعات، وإلغاء التناوب الجزئى.