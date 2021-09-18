«الصحة العالمية»: انخفاض 16% في أعداد مصابي كورونا لأول مرة منذ شهرين

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا حاليا في طريقها للانخفاض لأول مرة منذ شهرين، وذلك في أغلب دول العالم وأقليم شرق المتوسط، «هناك انخفاض عام بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع قبله».

طلعت: الموجات بتيجي بمواعيد متأخرة في دول عن غيرها

وأضافت «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أنه وفي مصر وسوريا وعدد من دول الإقليم، لوحظ زيادة أعداد الإصابات أو الوفيات على مدى الـ5 أسابيع الماضية، «الموجات بتيجي بمواعيد متأخرة في دول عن غيرها، وبعد فترة هنلاقي انخفاض في أعداد الإصابات والوفيات».

طلعت: متحور دلتا ينتشر بشكل مضاعف عن الفيروس العادي

وأوضحت أن فيروس كورونا، دائما ما يشهد تحورات بسبب انتشاره بشكل أكبر بين المواطنين، وكلما زادت نسب الزيادة يحدث تغيير في صفات الفيروس، تتراوح ما بين القوة والضعف، وهو ما تتابعه منظمة الصحة العالمية والجامعات والهيئات العالمية لمتابعه التركيبات الجينية والتحورات، «متحور دلتا بينتشر بشكل مضاعف عن الفيروس العادي، ونتوقع ارتفاع نسب دخول المستشفيات».

طلعت: أغلب الوفيات لمصابي كورونا هم أشخاص لم يتم تلقيحهم

وأكدت أن جميع اللقاحات التي اعتمدتها الصحة العالمية، لها تأثير وفعالية على النتيجة الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تمنع حالات تدهور الحالة الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا، «المهم الإصابة لا تتطور لمرض شديد أو المريض يدخل المستشفى ويحصله إصابة تؤدي للوفاة، وأغلب الوفيات لمصابي كورونا هم أشخاص لم يتم تلقيحهم حتى الآن».

وأشارت إلى أن الدراسات الخاصة بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لم تتم إلا على لقاح «فايزر بايونتك»، وكانت تخص كبار السن الذين يعانون من تراجع الأجسام المضاده في أجسامهم، «المجموعة دي حقها تاخد جرعة ثالثة تنشيطيه علشان نحافظ عليهم، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من الفئات عالية الخطورة أثناء الإصابة بالفيروس، ولا يوجد دراسات إلا على تلك الفئتين».

وتابعت: «لقاح سينوفاك اللي مصر بتنتجه محليا فعاليته عالية جدا زيه زي بقية اللقاحات، وهيتم توزيعه على بقية الفئات عالية الخطورة للإصابة بفيروس كورونا، ولكن نسبة تغطية اللقاحات في مصر قليلة، ويجب زيادتها، والأطفال اللي عندهم أمراض في الجهاز المناعي معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا بإصابات خطيرة والوفاة بكورونا، وهم من تنصح الدراسات بتطعيمهم بداية من سن 12 عاما في مرحلة التطعيم الثانية».