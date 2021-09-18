انطلاق «معا نطمئن.. سجل الآن» بالجيزة لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

دشن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، حملة لتشجيع المواطنين على التسجيل بالموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم تحت شعار «معًا نطمئن.. سجل الآن».

التوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وأكد محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لما لها من أهمية كبيرة علي صحة وسلامة المواطنين.

10 أيام للحملة في شوارع الجيزة

وتفقد محافظ الجيزة الأتوبيسات المتنقلة المجهزة لهذا الغرض التي ستجوب قطاعات المحافظة وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا حيث ستجوب الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو وفور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملة تهدف أيضا إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إلى أنه قد جرى تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب مدينة الجيزة، إلي جانب عدد من السيارات الإضافية التي تجوب الأحياء والمراكز والمدن وتضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أي عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، لافتا إلى أنه جرى تجهيز 21 فريقا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.