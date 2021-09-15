حاتم: قريبا نعلن أماكن شيوع فيروس كورونا وأكثر المتحورات انتشارا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن الفترة الحالية تشهد المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، زيادة في أعداد المصابين بالمرض، بمختلف المحافظات، مرجحاً أسباب الزيادة إلى تهاون بعض المواطنين في تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من العدوى، بجانب سلوك ونشاط الفيروس، مناشداً المواطنين بضرورة السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض .

العليا للفيروسات: زيادة في أعداد المصابين بالمستشفيات الجامعية

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك دراسات علمية تتم حالياً من قبل أطباء بطب قصر العيني و مستشفى 57357 من أجل معرفة المناطق الأكثر شيوعاً بالسلالات و المتحورات لفيروس كورونا : «الدراسة تتم لمعرفة أي نوع من المتحورات أو الفيروسات وهل الأكثر شيوعا هو متحور دلتا ولا متحور دلتا بلس و لا المتحور الإنجليزي و لا جنوب إفريقيا »، موضحاً أنه سيتم الكشف عن نتائجها خلال الأسابيع المقبلة.

العليا للفيروسات: يحب الإسراع للحصول على لقاح كورونا

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن متحور دلتا، يمكن أن يتحور لدلتا أو دلتا بلس و الفرق بينهم في سرعة الإنتشار و العدوى، مشيراً إلى أن مصر بها حالياً متحور دلتا بلس و هناك أسرة كاملة تم إصابتها بفيروس كورونا متحور دلتا.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن الحالات التي تم إصابتها بمتحور دليات بسيطة ومتوسطة و لم تحتاج إلى دخول المستشفى إلا أصحاب العوامل الخطرة مثل المصابين بالسكر و نقص المناعة، مناشداً جميع المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح.