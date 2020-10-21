محمود حافظ: اتحسدت بعد تكريمي من الرئيس.. واترفضت مرتين في معهد الفنون

أكد الفنان محمود حافظ، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له عن دوره في مسلسل "الاختيار" يعطيه دفعة قوية للأمام، ويزيد ثقته في نفسه بشكل كبير، فكان فخرًا كبيرًا له أن يُكرم من الرئيس السيسي للمرة الثانية بعدما كُرم على دوره في فيلم "الممر".

وأضاف "حافظ"، في لقاء خاص مع برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه كان حريصا دائما من صغره على مساعدة والده ووالدته، وكان يعمل كثيرًا خلال تواجده في فترة الدراسة في المعهد، متابعًا: "اشتغلت إعلانات، ودور صغير، ومسرح، وأدوار كتيرة جدا صغيرة، وكنت بحاول دايما مشيلهمش أي مسؤولية، خصوصا أن والدتي كانت مريضة".

وتابع: "أنا بصدق في الحسد جدا، واتحسدت بعد تكريمي من الرئيس السيسي، بعد التكريم وأنا في البيت اتكهربت من الفيشة بطريقة غريبة جدا، والمرة اللي اتكرمت فيها عشان فيلم الممر اتحسدت برده العربية بتاعتي اتخبطت".

وأشار إلى أنه يعمل في مهنة الفن منذ 17 عاما، حتى أصبح مشهورا ومعروفا بين الجمهور بتلك الدرجة، "الناس بتقابلني تقولي عاوزين نمثل، فاكرين الموضوع سهل، أنا تعبت جدًا الحمد لله عشان أوصل للفترة اللي أنا فيها دلوقتي، أنا نفسي أمثل من صغري".

وواصل: "أنا قدمت مرتين في معهد الفنون واترفضت، وقدمت المرة التالتة واتوترت وأنا قدام اللجنة، بس سناء شافع أعطاني الثقة في نفسي، وكملت قدام اللجنة واقف لمدة 35 دقيقة، وأكتر طالب كان بيقعد كان ممكن 5 دقايق يبقى كدة أمه دعياله".