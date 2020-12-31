محمود حافظ: أقضي رأس السنة في المذاكرة والتحضير لأعمالي الفنية

قال الفنان محمود حافظ، إنه يقضي مناسبة رأس السنة من كل عام مع أسرته في المنزل، موضحًا: «أنا بيتوتي شوية ولو عندي شغل بهتم أكتر إني أذاكر وأشوف شغلي، الموضوع نفسي وما دام أنا كده مرتاح يبقى خلاص»، ولفت إلى أنه قد يقابل بعض أصدقائه من خلال الصدفة وليس بترتيب المواعيد بشكل مسبق.

وأضاف حافظ حواره عبر شاشة إكسترا نيوز، أنه عمل مع مخرجين كبار، إذ عمل مع خالد مرعي في بدايته بمسلسل السبع وصايا، كما تعاون مع شريف عرفة بالسينما، وبيتر ميمي في الدراما: من حسن حظي إني بشتغل مع ناس كبيرة والأدوار بتبقى مختلفة، ودايمًا بحب أجتهد في شغلي وأذاكره لأني بحترم عقلية المشاهد ومش بشتغل وخلاص.

وجهة نظر زوجتي في الأعمال المعروضة عليّ سليمة دائما

وتابع أنه يقرأ سيناريوهات الأفلام المعروضة عليه أكثر من مرة لكي يفهم العمل وموقعه منه، والخط الدرامي الخاص به، حتى يكون أداؤه تلقائيًا بقدر الإمكان، مشيرًا إلى أنه يستشير زوجته في أعماله الفنية، إذ تبدي رأيها ويتبادلان النقاش: وجهة نظرها بتبقى سليمة.

أبي علمني الاحتفاظ بكتبي منذ الصغر

وأردف: دايما بحافظ على ورقي وكتبي وحافظت على كتب المدرسة، لأن والدي رحمه الله كان موجهًا وعلمني الحفاظ على كتابي وكراستي، مشيرًا إلى أنه يفصل بين الشخصيات التي من المفترض أن يجسدها إذا كان قد عُرض عليه أكثر من عمل في نفس الوقت.