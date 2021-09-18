«التجاري الدولي» يتوسع في الحلول المصرفية الإلكترونية المُبتكرة.. و116% نمواً فى المعاملات عبر الهاتف

انفرد البنك التجارى الدولى مصر CIB على مدار السنوات الماضية بالتبنى المُبكر لأحدث الحلول الرقمية، مما ضمن لعملائه تجربة بنكية تتميز بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة طبقاً لأحدث المعايير الدولية، كما نجح البنك فى تحقيق نتائج متميزة فى مجال التحول الرقمى خلال النصف الأول من عام 2021، ليرتفع عدد المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول بنسبة تخطت حاجز الـ 116% خلال 6 أشهر، مُقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، والتى شهدت تطوراً أيضاً فى قيمتها بنسبة تخطت 162%، لتصل إلى 55 مليار جنيه.

وقال البنك فى بيان إن عدد المشتركين فى الخدمة البنكية عبر الإنترنت للأفراد ارتفع بنسبة 34%، فى الوقت الذى زاد فيه عدد مشتركى تطبيق المحفظة الذكية بنسبة 25%، لتتضاعف قيمة العمليات التى تمت عن طريقها بنسبة تتخطى 174%، لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنك بنسبة 17% خلال الفترة نفسها المذكورة.

وذكر البنك أن الخدمات الإلكترونية للشركات شهدت أيضاً قفزة كبيرة، ليرتفع بذلك حجم المعاملات البنكية الإلكترونية للشركات بنسبة 124%، بزيادة فى عدد المشتركين وصلت إلى 48% بنهاية النصف الأول لعام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

ونجح البنك فى توسيع قاعدة المدفوعات الحكومية الإلكترونية للشركات عن طريق خدمة السداد الإلكترونى «CPS»، ليرتفع بذلك عدد المعاملات بنسبة تصل إلى 137% بقيمة تتجاوز 10.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2021 مُقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وبذلك أصبح CIB البنك الرائد فى مجال خدمات المدفوعات الحكومية الإلكترونية فى السوق المصرية.

وأضاف البنك أنه تم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك بخاصية «Go green» التى تتيح للعملاء إمكانية عدم طبع إيصال بعد إتمام المعاملة، مما يقلل من استهلاك الورق.

وفى هذا السياق، قال محمد سلطان، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بالبنك التجارى الدولى مصر، إن استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة تتمحور حول التوسع بقوة فى تقديم الحلول المصرفية الإلكترونية المُبتكرة التى تدعم العلاقة بين البنك والعميل، إضافة إلى اجتذاب أكبر عدد من العملاء داخل القطاع المصرفى.

وأكد محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى البنك، أن البنك يضع على عاتقه مسئولية المساهمة الفعّالة فى تحقيق الشمول المالى، وذلك من خلال تشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات البنكية ورفع الوعى بأهميتها، إلى جانب الحرص على توفير منتجات وخدمات رقمية آمنة وسهلة، مضيفاً أن «التجارى الدولى» ساهم بالفعل فى إحداث تغيير جذرى للنمط التقليدى للمعاملات المصرفية اليومية، والوصول لأكبر عدد من الأفراد فى المجتمع. ويسعى «التجارى الدولى» إلى تعزيز علاقاته مع الشركات التى تحظى بمقومات نمو واعدة مثل «CVentures»، وهى أول شركة تدير رأسمال المخاطر فى مصر وتركز على تمويل الشركات الناشئة العاملة بمجال تكنولوجيا الخدمات المالية، مما سوف يلعب دوراً جاداً فى تغيير خارطة مستقبل الخدمات المالية. وفى إطار المسئولية الاجتماعية للبنك، وفر «التجارى الدولى» ماكينات صراف آلى ناطقة مُصممة خصيصاً لخدمة العملاء من ضعاف البصر وأصحاب الهمم من المكفوفين، لتمكينهم من إجراء معاملاتهم البنكية اليومية بسهولة واتخاذ القرارات المالية الشخصية بخصوصية وأمان، بالإضافة إلى توزيع ماكينات الصراف الآلى الناطقة بشكل استراتيجى فى العديد من المناطق الحيوية لخدمة أكبر عدد من العملاء باختلاف احتياجاتهم.