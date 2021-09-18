وصول الطبيب عمرو خيري لأولى جلسات محاكمته في واقعة «اسجد لكلبي»

وصل، منذ قليل، للمحكمة الاقتصادية، الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى عين شمس، واثنين آخرين؛ لحضور أولى جلسات محاكمتهم، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طبيب اسجد لكلبي»، وذلك بعد انتشار فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتنمرون فيه على «ممرض» ويستخدمون أداة تعذيب «عصا خشبية» ويطلبون منه السجود لكلب.

النيابة وجهت للطبيب تهم التنمر واستعراض القوة على الممرض

وكانت النيابة العامة قد وجهت للطبيب عمرو خيري والاثنين المعاونين له في فيديو «اسجد لكلبي»، تهم التنمر واستعراض القوة على الممرض عادل سالم، بسبب ولايتهم عليه، وأنهم وجهوا الأمر إليه بـ«نط الحبل» مرات متكررة، بسبب السخرية منه، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيم الأسرية في المجتمع المصري.

كما وجهت النيابة للمتهمين، انتهاك حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية فيديو لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية الممرض عادل سالم دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب تلك الجرائم للتقليل من شأنه.

النيابة قررت حبس الطبيب وموظف إداري بمستشفى

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الطبيب عمرو خيري؛ تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره، بعد أن قررت النيابة حبس الطبيب «معتز» وموظف إداري في مستشفى خاص، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتفاصيل الواقعة على سبيل المزاح فقط.

وأكد المتهمون أنهم لم يكن لديهم أي نية للتقليل أو إهانة الممرض عادل سالم.

وقررت النيابة العامة، حبس الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى عين شمس وطبيب آخر، وموظف إداري على ذمة التحقيقات في واقعة «اسجد لكلبي».