محامي ممرض «اسجد لكلبي» عن طلب مليون جنيه تعويض: المحكمة مش هتحكم بفلوس

تحدث وليد السروجي، محامي الممرض عادل ضحية واقعة «اسجد لكلبي»، عن قرار المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس، واثنين آخرين، بتهمة التنمر على الممرض، موضحًا أن مجلس نقابة محامي جنوب القليوبية تضامن مع الممرض، إذ أن قرية القلج مسقط رأسه بها 200 محامٍ وتضامنوا مع الشعب المصري كله ضد الجرائم التي تضمنها مقطع الفيديو مثل التطاول والتنمر والتعدي على القيم الأسرية.

المحكمة سترفض طلب الحصول على تعويض

وأضاف السروجي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «بالنسبة للتعويض المادي بمليون جنيه، فإن المحكمة سترفضه لأنها ستحتاج فيه إلى تحقيق بنسبة 99%، لكننا ادعينا مدنيا لكي يكون صفة في الحضور أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، و100% المحكمة لا تحكم لأحد بالتعويض، لأنها ستحيل القضية إلى المحكمة المختصة .. مش هناخد فلوس».

دفاع ضعيف

وتابع محامي الممرض عادل ضحية واقعة «اسجد لكلبي»: «وبالنسبة لدفع دكتور عمرو مرتكب الواقعة بمسألة اختراق هاتفه، فإنه لا يوجد أي دليل على أرض الواقع، فقد قال إنه جرى اختراق تطبيق واتس آب وهو أمر لا يحدث، لكن هذا الأمر يعني أيضا أنه تداول الفيديو مع آخرين».

وأوضح: «الدكتور عمرو في التحقيقات قال إن هناك أحد الأشخاص اتصل به من أذربيجان وساومه على صورة لإحدى قريباته وطلبوا منه دفع مبلغ مالي نشر الصورة، وهو دفاع ضعيف لأنه لم يقدم بلاغا ضده، كما لم يقدم أي مكالمة مسجلة أو مراسلة واحدة تثبت ما حدث، بل واتهم شخصين وهميين بأنهما نشرا مقطع الفيديو».