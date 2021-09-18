تعرف على أسعار ومواصفات السيارة سكودا أوكتافيا 2022

انتعاشة كبيرة في مبيعات سوق السيارات خلال الفترة الماضية، مع بداية الإعلان عن الموديلات الحديثة للسيارات عام 2022 وبدء الحجز لدى الوكلاء فى عروض السيارات الملاكي.

وأكد أحمد محمد السيد عضو رابطة تجار السيارات فى القاهرة الكبري أن شركة كيان إيجيبت الوكيل المحلي للعلامات التجارية سكودا وسيات فى مصر، طرحت سيارات سكودا أوكتافيا موديل 2022 بزيادات سعرية تتراوح بين 8 إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل سوق السيارات بمصر.

أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا

وأشار الوكيل إلى الأسعار الرسمية التى قام الموزعين بنشرها من خلال حسابتهم وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة، وقد صعدت أسعار طرازات أوكتافيا الفئة الأولي إلى 430 ألف جنيه، بدلًا من 420 ألفًا خلال الفترة الماضية.

كما ارتفعت أسعار سيارات أوكتافيا الفئة الثانية إلى 490 ألف جنيه، مقارنة بنحو 480 ألفا.

كما سجلت أسعار طرازات السيارة أوكتافيا الفئة الثالثة نحو 530 الف جنيه، مقابل 520 ألفا

وتقدم سيارات سكودا أوكتافيا الفئة الرابعة بسعر 685 ألف جنيه، بدلًا من 670 ألفاً.

سكودا أوكتافيا تتمتع بسمعة جيدة في السوق المصري

وقال عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السيارة سكودا أوكتافيا من السيارات التى تمتاز بمسمعة جيدة فى السوق المصري.

وتنتمي السيارة أوكتافيا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج 150 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات.

9 ثوانٍ فقط للوصول لسرعة 100 كم/ساعة

ووفقًا للبيانات المعلنة عن سكودا، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوانٍ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ووفقًا لبيانات تراخيص ادارات المرور، سجلت سكودا المركز السادس فى مبيعات السيارات بمصر خلال عام 2021