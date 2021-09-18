هنا الزاهد تكشف لــ«الوطن» موعد خروج كريم فهمي من المستشفى

كشفت الفنانة هنا الزاهد، تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي، بعد إصابته بجلطتين في الرئة نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدة أن حالته تشهد تحسنا كبيرًا.

موعد خروج كريم عبد العزيز من المستشفى

وقالت هنا الزاهد، لـ«الوطن»، إن كريم فهمي، سيخرج من المستشفى غدا الأحد، ومن المُقرر استكمال رحلة العلاج في منزله، لحين تماثله للشفاء واستعاده عافيته بشكلٍ كامل.

ونفت هنا الزاهد، ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن إصابة كريم فهمي بجلطتين، على خلفية إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، قائلة: «تعبه مش بسبب كورونا ولسه مش عارفين هو تعب بسبب إيه».

غياب أحمد فهمي عن تكريمه بسبب شقيقه

غاب الفنان أحمد فهمي، عن حفل توزيع جوائز الدورة الثانية عشرة من مهرجان الفضائيات العربية، المُقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث كان من المقرر تكريمه خلال الحفل.

وجاء سبب غياب أحمد فهمي، عن الحفل، إثر إصابة شقيقه كريم فهمي بجلطتين في الرئة، وما زال يخضع للعلاج في المستشفى حتى الآن.