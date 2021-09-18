الحالة الصحية لـ كريم فهمي.. «مازال في المستشفى تحت ملاحظة الأطباء»

تصدر كريم فهمي محركات البحث بعد إصابته بجلطة في الرئة، إثر عودته من دبي وحصوله على على الإقامة الذهبية في الإمارات وذلك بصحبة رامي جمال، وقد نشرت ندى أكرم مصممة الأزياء، فجر الجمعة، صورة لكريم فهمي بعد عودته بساعات من داخل العناية المركزة طالبة له الدعاء.

ندى أكرم تكشف تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي

قالت ندى أكرم في تصريحات لـ «الوطن» أن كريم مازال في العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي، وقالت أن الأطباء يطمئنوهم على الحالة الصحية بشكل دوري وأن حالة كريم مستقرة والأطباء يسعون لفك الجلطة.

أحمد فهمي: كريم أصيب بجلطتين في الرئة

وطمأن الفنان أحمد فهمي مساء أمس، الجمهور على صحة شقيقه، وذلك بعدما قطع رحلته في الإمارات مع زوجته وعاد إلى القاهرة فور معرفته الخبر، وقال أحمد فهمي مساء أمس في أحد المداخلات الهاتفية التي أجريت معه : «كريم من أسبوع حس بوجع في صدره وكحة فشك أنها كورونا لكن بعد التحاليل اكتشف أن في جلطتين صغيرين في الرئة واحدة في اليمين وواحدة في الشمال.. مفيش حاجة معروفة ولسة في تحاليل مظهرتش بس ملهاش علاقة بالكورونا..وسن كريم مش كبير هو 38 وبسبب القولون هو بياخد دوا يقلل السيولة وكان بياخد دوا للسيولة في بروتوكول علاج كورونا فهي دي المشكلة.. والحمدالله هو كويس وفايق وبشكر الناس جدًا وباذن الله يومين تلاتة ويخرج من المستشفى».

كريم ينتظر عرض «جارة القمر» مع ياسمين رئيس

وينتظر كريم فهمي عرض فيلم «جارة القمر» مع ياسمين رئيس وهادي الباجوري وإنتهى من تصوير جزء كبير من مشاهده، كما ينتظر أيضا عرض فيلم «السرب» الذي يشارك به مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد السقا وشريف منير وغيرهم من الفنانين.