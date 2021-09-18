القصة الكاملة لأزمة كريم فهمي الصحية: «كان فاكرها كورونا وطلعت جلطة»

أزمة صحية مفاجئة للفنان كريم فهمي، انتقل على أثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، حيث تفاجئ جمهوره بخبر نقله للمستشفى لمروره بوعكة صحية كبيرة.

بعد ساعات أعلنت أسرته خاصة شقيقه الفنان أحمد فهمي، تفاصيل الوعكة الصحية حيث أكد إصابة كريم فهمي بجلطات في الرئة استدعت نقله للمستشفى وإيداعه بالعناية المركزة لحين تحسن حالته.

أحمد فهمي يكشف تفاصيل حالة شقيقه

تفاجئ أحمد فهمي بكم كبير من الرسائل والاتصالات للإطمئنان على صحة شقيقه وكتب على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لـ كريم فهمي عايز أشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم وعايز أطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه في أقرب وقت.. دعواتكم».

وأوضح «فهمي»، في تصريحات تلفزيونية أن هناك مشكلة واجهت شقيقه الذي كان يحصل على علاج مضاد للسيولة لعلاج مشكلة في القولون وأنه يحتاج في نفس الوقت لأدوية سيولة لإذابة الجلطات الموجودة في رئتيه.

نقله من العناية المركزة لغرفة عادية

وأشار أن شقيقه تلقى برتوكول العلاج المناسب وتم نقله منذ ساعات من سرير العناية المركزة إلى غرفة عادية، حيث سيستكمل العلاج في المستشفى لأيام قبل هخروجه وعودته لمنزله.

ولفت أحمد فهمي إلى أن الفريق الطبي القائم على علاج شقيقه لم يصل لسبب إصابته بالجلطة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت من أجل اكتشاف سبب الجلطة.

آلام في الصدر وتوقع اصابته بكورونا

وحكى «فهمي»، بداية الأزمة التي مر بها شقيقه، مشيرًا أنه شعر بآلام في صدره وكحة وتوقع اصابته بفيروس كورونا المستجد وعزل نفسه تحسبًا لاصابته بالفيروس، ولكن زادت آلامه وانتقل للمستشفى ليكشتفوا إصابته بجلطتين صغيرتين في الرئيتين، وأن حالته الصحية جيدة حاليًا وأنه يتحدث مع مرافقيه وتحسنت حالته بشكل كبير.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم كريم فهمي وكتبوا عشرات المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل مؤازرته والدعاء له بالشفاء العاجل.

وكريم فهمي هو طبيب أسنان خريج جامعة القاهرة وشارك مؤخرًا في بطولة الفيلم الكوميدي «ديدو» مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني وأحمد فتحي.