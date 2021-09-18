الخشت: منع الطلاب غير الحاصلين على اللقاح من دخول الحرم الجامعي

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه يجب التعامل بمنتهى الجدية مع الموجة الرابعة؛ نظرا لوجود أكثر من متحور مثل دلتا، ومن ثم فإنه يجب أن يبذل الطلاب قصارى جهدهم من أجل الحصول على التطعيم، بعدما أصبح مسألة ميسرة جدا سواء في المراكز التابعة لوزارة الصحة مباشرة أو التابعة لجامعة القاهرة.

قال الخشت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «سوف نمنع أي طالب من دخول الحرم الجامعي لم يحصل على اللقاحات إلا في حالة وجود عذر خارج عن الإرادة».

تطعيم الطلاب بـ17 عيادة ومستشفى.. وبالمدن الجامعية

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بشكل واضح وصريح وصارم بتطعيم طلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي، ومنذ ذلك التوجيه والجامعة تعمل بكل جدية على الأرض من أجل تطعيم أكبر عدد من الطلاب: «أنشأنا 17 عيادة بخلاف مستشفى الطلاب والمدن الجامعية لتطعيم الطلاب بجوار حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين التي بدأت منذ يناير الماضي».

حصلنا على كميات ضخمة من جرعات اللقاحات

وأشار إلى إمداد الجامعة بكميات ضخمة من التطعيم وتوزيعها على العيادات المختلفة وتجهيز الأطقم الطبية والتمريض ووضع نظام صارم للتطعيم وإرشادات تفصيلية، لافتًا إلى أن الجامعة ستستقبل 30 ألف طالب من الثانوية العامة وسيكون الكشف الطبي عليهم مقترن بالتطعيم.

نجاح كبير لتجربة المستشفى الفرنساوي

وأكد، ان الجامعة قدمت بروتوكولات علاج متميزة جدا، وحققت نجاحا كبيرا في تجربة المستشفى الفرنساوي الذي لعب دورا كبيرا في مواجهة موجتي كورونا الأولى والثانية ولجأ إليها كل فئات المجتمع المصري من القادرين وغير القادرين، كما عالجت الجامعة كل مصابيها من كورونا، وهو ما شمل الطلاب والمعينين والعاملين بعقود مؤقتة.