يحلم الكثير من طلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة بالالتحاق بكلية الآثار لدراسة التاريخ والآثار المصرية، وتستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق كلية آثار جامعة القاهرة 2021، أوراق التقديم وشروط القبول خلال تزامنا مع بدء الطلاب فى التقديم للعام الدراسى الجديد بجامعات المصرية المختلفة.

ونرصد خلال السطور التالية نتيجة تنسيق كلية آثار جامعة القاهرة 2021 أوراق التقديم وشروط القبول

كانت كلية آثار جامعة القاهرة، إحدى أقسام كلية الآداب في الجامعة، والتي تأسست في عام 1925، قبل أن تصبح كلية الآثار مستقلة ويتمّ تأسيسها وفقا لقرار مجلس الجامعات للدراسات العليا في عام 1970 وبقرار جمهوري رقم 1803، فقد رغبت هيئة الآثار أنَّ تخصص الكلية بشكل أكبر للحصول على كل الدراسات الأثرية بها وتعلم الطلاب منها مزيد من المعلومات المتخصصة حول الآثار.

تنسيق كلية الآثار جامعة القاهرة 2021

وأعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار جامعة القاهرة2021 عند 80%، وشهد تنسيق الثانوية العامة انخفاضًا كبيرًا فى التنسيق للعام الحالي بسبب انخفاض مجاميع الثانوية العامة.

أوراق التقديم لكلية الآثار جامعة القاهرة

- بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي تمّ ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده، على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة للتقديم والتي جاءت كالتالي:

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط).

شروط القبول بكلية الآثار جامعة القاهرة.

يجب توافر شروط القبول في كلية آثار جامعة القاهرة للتقديم في الكلية، ومنها ما يلي:

- يشترط أن يكون الطالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي أو أدبي.

- يجب أن يكون مجموع الطالب أعلى من الحد الأدنى للقبول في الكلية.

- تقبل الكلية خريجي مدرسة الترميم في مدينة نصر فقط، أو خريجي معهد ترميم الآثار في مدينة الأقصر.

- يلتحق الطلاب بالقسم العلمي بعد النجاح واجتياز العام الجامعي الأول، وهو شرط مُشترك في كل أقسام كلية آثار جامعة القاهرة.

- يتمّ الالتحاق بالشعبة الإنجليزية بعد النجاح في الفرقة الأولى واجتياز امتحان القبول شفوي وتحريري.

- لا تقبل الكلية التحويلات من الكليات المناظرة، فهي تطبق لائحة ومنهج تعليمي وعدد ساعات معين للدراسة يختلف عن الدراسة في الكليات الأخرى من داخل أو خارج الجامعة.