اتهام 5 بينهم سيدة بالتعدي جنسيا على فتاة وسرقتها بالإسكندرية

تباشر نيابة المنتزه ثاني بالإسكندرية تحقيقاتها في اتهام 5 أشخاص، بينهم نباش قمامة وسيدة وجواهرجي، بالتعدي جنسياً على فتاة منذ ذوي الاحتياجات الخاصة، في العقد الثاني من العمر، وسرقة قرطها الذهبي، حيث أمرت النيابة بحبس 4 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والإفراج عن الجواهرجي.

نباش استدرج فتاة من ذوي الاحتياجات للاعتداء الجنسي عليها

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة المنتزه ثاني، يفيد بورود بلاغ من ولي أمر فتاة تعاني إعاقة، يتهم فيها أحد النباشين وآخرين، بالاعتداء على ابنته جنسياً.

بإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة الواقعة، وأن الفتاة المجني عليها استدرجها نباش إلى مكان ارتكاب الجريمة، على شريط السكة الحديد، بالتحديد في منطقة العصافرة، حيث تعدى عليها جنسياً وهتك عرضها، بمعاونة وفي حضور باقي المتهمين.

سرقة حلق ذهب من المجني عليها أوقع بالمتهمين

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت سيدة، وهي المتهمة الرابعة في الواقعة، بسرقة الحلق الذهبي الخاص بالفتاة المجني عليها، وبيعه لصاحب محل مشغولات ذهبية، الذي تم ضمه إلى قائمة المتهمين، قبل أن تأمر النيابة بإخلاء سبيله.

سرقة الحلق الذهبي كانت السبب في الإيقاع بالمتهمين، حيث تم ضبط المتهم الخامس «جواهرجى»، الذي أرشد عن السيدة التي قامت ببيعه الحلق إليه، وبتضييق الخناق عليها، اعترفت على باقي المتهمين، الذين تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حجز المتهمين على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الجواهرجي، باعتباره حسن النية عند شراء المصوغات الذهبية، وأنه غير مشترك في الواقعة.