المحكمة ترفض استئناف ضابط متهم بالتعدي على محام بالإسكندرية

رفضت محكمة الجنح بدائرة قسم المنتزه أول، بمدينة الإسكندرية، قبل قليل، استئناف الضابط المتهم بالتعدي على أحد المحامين في قسم شرطة المنتزه أول، حول قرار تجديد حبس ضابط الشرطة، لمدة 15 يوماً، والصادر له منذ يومين.

تفاصيل اعتداء ظابط شرطة على محام في الإسكندرية

وكانت نقابة المحامين في الإسكندرية، قد أعلنت، منذ عدة أيام، عن تفاصيل اعتداء ظابط شرطة على محامي في الإسكندرية، إثر انتقال المحامي إلى المستشفى مصاباً بنزيف في المخ، مما ترتب عليه تواصل نقيب المحامين مع مدير الأمن، وعلى إثرها تم إيقاف الظابط ونائب مأمور القسم.

نقل المحامي إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج اللازم

وقد تم نقل المحامي المعتدى عليه بقسم شرطة المنتزة، حينها إلى المستشفى، وفقاً لما أعلنته النقابة فور إبلاغها بالأمر، وتم نقله إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج اللازم، والوقوف على حقيقة إصابته.

وزير الداخلية يوقف الظابط ونائب مأمور القسم

وقد تم التواصل بين نقيب المحامين بالإسكندرية، واللواء مساعد وزير الداخلية مدیر أمن الاسكندرية، الذي قام بدوره برفع الأمر إلى وزير الداخلية، الذي أمر على الفور بوقف الضابط المعتدى على المحامي، و كذا نائب مأمور القسم.

النيابة العامة تسمع أقوال الشهود

وتم تشكيل فريق من التفتيش الفني للوزارة وإرساله إلى الإسكندرية للتحقيق في الواقعة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة وقيام النيابة العامة بالبدء في التحقيق بسماع أقوال شقيقة المجني عليه، بحضور أعضاء النقابة، ثم انتقال النيابة العامة لسماع أقوال الزميل المجني عليه بالمستشفى.

وأعلن مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية أن حالة المحامي أصبحت مستقرة، وأن المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من التحقيقات، وتقديم المتهم إلى محاكمة جنائية عادلة.