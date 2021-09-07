ارتكب 3 جرائم ويشتري سلاحًا لكل جريمة.. «بلطجي غبريال» المتهم بقتل مدرس الإسكندرية

سيطرت حالة من الحزن على أهالي الإسكندرية، إثر وفاة «حسن جوهر»، مُعلم لغة عربية في الإسكندرية، على يد بلطجي يدعى «أحمد.ا»، الشهير بـ «حمادة» بمنطقة غبريال، شرق المدينة، بعدما حاول المدرس منع البلطجي من التعدي على رواد المقهى الذي تصادف وجوده به، ما دفع البلطجي إلى التوجه إليه وطعنه ففارق الحياة.

البلطجي مارس أعمال البلطجة على أبناء منطقة غبريال منذ سنوات

المعلم الذي لقى مصرعه على يد «بلطجي غبريال» لم يكن الضحية الأولى للبلطجي، وإنما كان أحد ضحايا عمليات البلطجة التي مارسها ذلك الشاب لسنوات على أبناء المنطقة، والتي انتهت بـ 3 جرائم طعن مواطنين.

طعن طبيب في مستشفى.. وعامل في عربة ترحيلات

وكشفت التحقيقات التي حصلت عليها «الوطن»، تسجيل 3 جرائم ارتكبها البلطجي قبل قتله معلم اللغة العربية، حيث أنه اعتدى على طبيب في مستشفى أثناء علاجه، وقطع جانب من عنقه بآلة حادة، كما أصاب عامل في وجهه داخل سيارة الترحيلات، بينما طعن آخر من أبناء المنطقة أسفل القلب.

القضايا انتهت بالصلح بين الطرفين

الغريب أن كل تلك القضايا السابقة انتهت بالصلح بين الطرفين، نظرا لإدعاء الجاني إصابته بخلل عقلي، وهو الأمر الذي نفاه شهود العيان من أهالي المنطقة في حديثهم لـ«الوطن»، مؤكدين ان الجاني لديه رخصة قيادة ويعمل سائقا ومتزوج ولديه طفلين، وهي أمور تثبت صحة قواه العقلية، إلا أنه اتخذ حيلة «الجنون» لفرض السيطرة والبلطجة في المنطقة.

سلاح مختلف لكل جريمة

وأكد أهالي المنطقة أن الجاني يمارس أعمال البلطجة، بعد أن اعتاد على شراء سلاح مختلف لكل جريمة قتل يرتكبها، حيث أن جميع الجرائم التي ارتكبها كانت بأسلحة مختلفة، وحاولوا تنبيه بائع السكاكين في المنطقة لمنعه من التعامل معه، ما اضطر الجاني إلى شراء تلك الأسلحة من خارج المنطقة.