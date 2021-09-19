وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة التموين، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية والتي تقدم عدة خدمات تموينية للمواطنين يتمّ إنجازها إلكترونيا.

وتشمل خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين عن طريق النت 2021، عدة شروط من أجل إتمام خطوات إضافة الزوجة على البطاقة والاستفادة من حصة الدعم التمويني المخصص لها، من أجل التمكن من صرف التموين شهريا من منافذ صرف السلع وتقيدها على منظومة الدعم التمويني.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين عن طريق النت 2021

1 - دخول الزوج على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- إنشاء حساب للزوج على الموقع.

3- إدخال الزوج للبيانات الشخصية المدونة ببطاقة الرقم القومي لديه.

4- كتابة رقم الهاتف المحمول المدون بإسمه لدى شركة الاتصالات.

5- الضغط على بند موافق بالتعهد بأنّ كل ما ورد من بيانات صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.

6- يحصل الزوج على الرقم السري الخاص بحسابه.

7 - يدخل الزوج على خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية .

8 - يختار الزوج بند اضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

9 - يسجل الزوج البيانات الخاصة بالزوجة ويرفق صورة.

10 - يرسل الموقع رسالة تُفيد بإتمام إضافة الزوجة.

شرط وزارة التموين لإضافة الزوجة على بطاقة تموين زوجها

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، عند إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة التموين، أن يكون الزوج هو من يقوم بهذه الخدمات، كما تشترط أن يكون الزوج مقيد على منظومة الدعم التمويني، ويمتلك بطاقة تموينية تمكنه شهريا من صرف السلع والمقررات المخصصة له.

وأوضحت مصادر في وزارة التموين، أنه إذا كانت الزوجة تحصل على تموين شهري ولكن على بطاقة أسرتها، فإن في هذه الحالة يجب اختيار بند «فصل اجتماعي» عبر بوابة مصر الرقمية وليس بند إضافة الزوجة.