5 أسباب تمنع إضافة الزوجة لبطاقة التموين.. أبرزها «الثانية»

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، طلبات هائلة من المواطنين الراغبين في إضافة الزوجة لبطاقة التموين.

ونوهت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن إضافة الزوجة للتموين لا يزال متاحا إلكترونيا عبر موقع الخدمات الحكومية دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، أو عبر مكاتب التموين المطورة بالمحافظات، مؤكدة أن هذه الخدمة لا تزال مفعلة إلكترونيا، وأنه لا يوجد «وقت محدد» لغلقها وقرار إضافة الزوجة لبطاقة التموين ساري وليس محدد له وقت معين.

لا يجوز إضافة أكثر من زوجة لبطاقة التموين

وكشفت المصادر، على أنه لا يجوز أن تضاف أكثر من زوجة لبطاقة التموين، بمعنى أن الزوج الذي لديه أكثر من زوجة لا يحق له إلا إضافة واحدة منهن فقط.

5 أسباب تمنع إضافة الزوجة لبطاقة التموين

1 – إذا كان الزوج ليس لديه بطاقة تموينية.

2 – إذا كان الزوج لديه زوجة أخرى مضافة على البطاقة التموينية.

3 – إذا كانت البطاقة التموينية للزوج عددها يصل 4 أفراد.

4 – إذا كانت الزوجة ما زالت مضافة على بطاقة تموين أسرتها.

5 – إذا كانت الأسرة ينطبق عليها شروط الحذف من التموين.

وأكدت المصادر، أن الوزارة تشترط خلال إضافة الزوجة لبطاقة التموين، أن تحدث عملية الإضافة من قبل الزوج بنفسه، وذلك بشرط أن يكون الزوج ليس لديه زوجة أخرى مضافة على بطاقته التموينية.

إضافة الزوجة للتموين.. بشرط امتلاك الزوج بطاقة مفعلة

ونوهت المصادر، إلى أن امتلاك الزوج لبطاقة تموينية نشطة وفعالة ويصرف بها التموين شهريا، أهم الشروط لإضافة زوجته على هذه البطاقة التموينية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حذرت مسبقا من عمليات النصب عبر صفحات السوشيال ميديا، والتي تطلب من المواطنين تحويل أموال على أرقام الهواتف مقابل إنهاء الخدمات التموينية الإلكترونية لهم عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، حيث أكدت الوزارة في هذا الصدد أن كل الخدمات التموينية تقدم على هذه المواقع مجانا للمواطنين.