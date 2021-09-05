إضافة الزوجة المحرومة لبطاقة التموين.. 7 خطوات لضمان الصرف

في إطار حرص وزارة التموين على تقديم الخدمات التموينية على البطاقات إلكترونيًا، من خلال موقع «دعم مصر» وبوابة «مصر الرقمية»، تكثر عمليات البحث يوميًا حول شروط وخطوات إضافة الزوجة المحرومة لبطاقة التموين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط وخطوات إضافة الزوجة المحرومة لبطاقة التموين على النحو التالي:

- يدخل المواطن الراغب في الاستفادة بالخدمة عبر موقع دعم مصر من هنـــــا، أو بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــا.

إضافة الزوجة المحرومة لبطاقة التموين عبر موقع «دعم مصر»

- ومن خلال موقع «دعم مصر» يتم الضغط على «خدمات تموينية للمواطنين» ثم الضغط على «إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا» ثم البدء في إدخال البيانات المطلوبة، مع مراعاة أنّه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيًا، مع الوضع في الاعتبار المساءلة القانونية حال الإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.

- يتم إدخال رقم البطاقة التموينية لصاحب البطاقة ثم الضغط على «التالي».

- بعد ذلك يظهر اسم صاحب البطاقة، ويطلب إدخال الرقم القومي ثم الضغط على «التالي».

- يتم عرض الرقم القومي ويُطلب إدخال رقم هاتف المستخدم.

- يتم ظهور البيانات الرئيسية الخاصة بالبطاقة «رقم البطاقة التموينية - الرقم القومي - اسم صاحب البطاقة - المحافظة - بيانات مكتب الاستلام».

- سوف يتم استخدام الموبايل في إرسال رسالة تحتوي على كود التحقق عند إدخال الكود والضغط على تأكيد.

- بعد ذلك تظهر صفحة يطلب فيها كتابة المستفيدين المطلوب نقلهم على البطاقة ثم الضغط على إضافة مستفيد بعد كتابة البيانات، وبعد الانتهاء يضغط على تنفيذ إضافة الأفراد.

إضافة الزوجة المحرومة لبطاقة التموين عبر بوابة «مصر الرقمية»

- أما في حالة تسجيل الطلب عبر بوابة مصر الرقمية، يتم الضغط على خدمات «التموين» ثم اختيار «إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا»، ثم الضغط على «ابدأ الخدمة».

- بعد ذلك يتم إدخال البيانات الأساسية والمتمثلة في بيانات صاحب البطاقة، ثم الضغط على «الموافقة على الشروط والأحكام».

علمًا بأنّ إضافة أي بيانات غير صحيحة أو لأفراد غير تابعين لأسرتك يلغي الطلب، ويُقبل الأفراد غير الموجودين في أي بطاقة تموين فقط.

- يسجل الزوج البيانات الخاصة بالزوجة والمتمثلة في الاسم رباعيًا والرقم القومي، والضغط على «إضافة»، لتظهر أمامك «تم تنفيذ الطلب بنجاح»، ويمكنك مراجعة طلبك لاحقًا من خلال الضغط على «طلباتي».