الخشت: افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى 500500 خلال 6 أشهر

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، افتتاح المرحلتها الأولى من مستشفى 500500 خلال 6 أشهر، موضحًا: «استطعنا خلال عام 2020 أن نصعد بالمباني الرئيسية للمستشفى والواجهات، وعندما توليت إدارة المؤسسة أسندنا كل ما يتعلق بأعمالها الإنشائية والتشطيبات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ثقة في قدرتها على التنفيذ وهناك أكثر من 20 شركة تعمل الآن لإنجاز أعمال المستشفى بديناميكية عالية ونتطلع إلى الانتهاء منها خلال شهور.

الآن لدينا أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط

وقال الخشت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «عاملين شغل كبير جدا وفتحنا أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط على مساحة 7 آلاف متر بمواصفات عالمية»، لافتًا إلى أن الطلاب –ذكور وإناث- سيخضعون إلى تحاليل المخدرات وهو إجراء تقليدي، ونسبة المدمنين لا تُذكر.

جامعة القاهرة الدولية ستدخل العمل في الموسم الدراسي القادم

وعن مواصفات جامعة القاهرة الدولية، أكد أنه جرى وضع حجر الأساس في شهر إبريل 2018 في حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكوكبة من الشخصيات العامة وقيادات التعليم: «الآن نحن في مرحلة التشطيب والمواصفات تليق بالجامعة، ونطمع في أن تدخل العمل مع بداية العام الدراسي 2021-2022»

وأشار إلى الجهود العلمية التي تبذلها الجامعة من أجل مكافحة فيروس كورونا، موضحًا أن الجامعة شكلت أول فريق بحثي في مصر، وكان ذلك في مارس من العام الماضي، كما استطاعت 5 فرق بحثية شكلتها الجامعة إنتاج من الأبحاث ما يعادل 22% من إنتاج مصر كلها، وما يعادل ربع إنتاج مصر من التجارب السريرية.