الرداد يتخفى في مهرجان الفضائيات.. تسلم تكريم «سمير ودلال» وغادر مسرعا

تسلم الفنان حسن الرداد درع تكريم الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشرة، والمقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

لم ينتبه أحد لوجود الرداد

وتخفى الرداد عند دخوله لمكان الحفل، حيث لم ينتبه أحد من المراسلين أو المصورين لوجوده، وتسلم درعي التكريم وغادر المكان من أحد الأبواب الخلفية.

رسالة دعم حسن الرداد لزوجته إيمي سمير غانم

وكان حسن الرداد قد دعم زوجته الفنانة إيمي سمير غانم برسالة عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وذلك نظرا لمرورها بحالة نفسية سيئة منذ وفاة والديها، إذ كتب: «مفيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها في حياته، بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله ووالدتك الفاضلة اللي أعمالها في الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس».

وأضاف قائلا: «إن شاء الله يا حبيبتي ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانة في مصر كلها».

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان فيلم «توأم روحي» الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، عزوز عادل، بيومي فؤاد، نهال عنبر وكوكبة من النجوم، من إخراج عثمان أبولبن.