أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-9-2021 في مصر

لا تزال أسعار الدواجن تشهد حالة من الاستقرار دون أي تغيرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض خلال الفترة الحالية، وذلك بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال حديثه لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر الحالي، بالأسواق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وسجّل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء استقرارًا اليوم، بالمزرعة عند سعر تراوح بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، كما استقر الدجاج البلدي اليوم، في المزرعة عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة، إلى استقرار سعر كرتونة البيض اليوم، بأنواعه، إذ وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة إلى 41 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، أما البيض الأحمر فوصل سعر الكرتونة إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، وبالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة وصلت إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأحد، ما بين 7 إلى 9 جنيهات، وهو ما وصفه رئيس شعبة الدواجن، بأنّه مرتفع بعض الشيء، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وقال «السيد» إنّ سعر السمّان يختلف حسب الحجم، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان إلى 25 جنيهًا، أو 32 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 25 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق.

أسعار البط اليوم

وسجّل سعر البط البلدي مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا نحو 36 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 جنيهًا، فيما وصل سعر البط البيكني الأبيض إلى 24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبالنسبة لسعر بيع الرومي اليوم، فقد وصل في المزرعة إلى نحو 38 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 48 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

أما الجوز من الحمام، فوصل سعره اليوم، إلى 50 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى 52 جنيهًا إلى المستهلك.