بورصة الدواجن اليوم السبت 18-9-2021 في مصر

حافظت بورصة الدواجن في السوق المحلي على نفس الأسعار منذ الشهر الماضي، بسبب زيادة المعروض، ومن منطلق حرص الكثير من المواطنين على شراء الدواجن، يستعرض «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وشهدت أسعار الدواجن البلدي وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرارًا عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء استقرارًا في المزرعة اليوم، عند سعر تراوح بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، إلى نحو 41 جنيهًا اليوم، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، لتصل الكرتونة إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفق لجولة أجرتها «الوطن» في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، لرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها والتي جاءت على النحو التالي:

- سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم السبت، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم، نحو 52 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من البط، فوصل اليوم، إلى 37 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم، إلى نحو 55 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس استقرارًا اليوم، نحو 39.5 جنيه.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، إلى نحو 29 جنيهًا.

- وبلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.