أسعار الدواجن اليوم السبت 18-9-2021 في مصر

حافظت أسعار الدواجن اليوم، على أسعارها ثابتة دون تغيير منذ فترة طويلة، نظرا لتوافر المعروض من الطيور بالسوق المصرية، وانخفاض أسعار العلف، وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن»، تستعرض استمرارًا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر الحالي، بالأسواق المصرية وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال عبدالعزيز السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن سعر الكيلوجرام من الدجاج البلدي سجل اليوم في المزرعة بين 36 و37 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

وأضاف «عبد العزيز»، أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء تراوح بين 24 و25 جنيهًا بالمزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم السبت، في المزرعة إلى 41 جنيهًا بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، ووصل سعر البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة إلى 45 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وبلغت أسعار الجوز من الحمام إلى 50 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم السبت، ما بين 7 إلى 9 جنيهات، كما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط البدي نحو 36 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 جنيهًا، فيما وصل سعر البط البكيني الأبيض إلى 24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبلغ سعر بيع الرومي اليوم السبت، في المزرعة نحو 38 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويختلف سعر السمّان حسب الحجم، حيث يصل سعر الجوز من السمان إلى 25 جنيهًا أو 32 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 25 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق.