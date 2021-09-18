الخشت: تطعيم 3000 طالب بجامعة القاهرة يوميا

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة على استعدت وباهتمام بالغ لتطعيم طلاب الجامعة، مبيناً أن الاهتمام بهذه الفئة يستهدف حمايتهم وأسرهم: «حتى لو الطلبة شباب ومناعتهم تتحمل الإصابة.. ننصح بالتطعيم لأنه يمنع نقل العدوى لأهلهم».

فتح 17 عيادة متخصصة لتلقيح الطلاب حتى الآن

وأشار عثمان خلال مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «oN»، أنه جرى فتح 17 عيادة متخصصة لتلقيح الطلاب حتى الآن: «سنقوم بفتح عيادتين إضافيتين في المستشفى الجامعي والمدن الجامعية».

وقال رئيس جامعة القاهرة: «منذ الوهلة الأولى لصدور قرار مجلس الوزراء بالاتجاه لتطعيم طلاب الجامعات حرصنا على المضي قدماً في ذلك وقمنا على الفور بإعداد خطتنا التنفيذية على الأرض وتواصلنا مع وزارة التعليم العالي من وقتها ووازة الصحة وحصلنا على دفعة كبيرة من التطعيمات وقمنا بتجيهز العيادات فنياً ولوجستياً مدعومة بالثلاجات ومزودة بالكوادر من أطقم التمريض والأطباء».

لن نسمح بوجود طالب في الحرم الجامعي لم يحصل على اللقاح

وقال الخشت : «هناك إقبال من قطاع من الطلاب، ومازال هناك قطاعات كثيرة في صفوف طلاب جامعة القاهرة لم يقبلوا للحصول على اللقاح، ومن أجل ذلك أطلقنا تصريح اليوم وهو أنه لن يسمح بوجود طالب في الحرم الجامعي لم يحصل على اللقاح».

وأضاف: «لدينا في جامعة القاهرة 270 ألف طالب ولا بد أن نحرص عليهم جميعاً بما يعادل 270 ألف أسرة»، كاشفًا أن معدل التطعيم اليومي في صفوف طلاب جامعة القاهرة يبلغ 3000 طالب يوميا.

وتوقع الخشت أن يزيد اقبال طلاب الصعيد والأقاليم الدراسين في جامعة القاهرة بعد صدور تشديد الجامعة على ضرورة الحصول على اللقاح حتى يكون بوسعهم الانتظام في العام الدراسي المقبل.