الخشت: طعمنا 12 ألف عضو هيئة تدريس و17 ألف إداري بجامعة القاهرة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إصدار الجامعة اليوم قرارا بعدم السماح للطلاب غير الملقحين بالتواجد في الحرم الجامعي جاء لحث الطلاب للاسراع في الحصول على اللقاح، مشيرا إلى وصول معدل التطعيم اليومي إلى 3 آلاف طالب من إجمالي 270 ألفا، موضحًا أن أعداد أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة يبلغ 18 ألف عضوا، تم تطعيم 12 ألفا منهم، كما جرى تطعيم 17 ألف موظف إداري.

نصيحة للطلاب قبل بدء العام الدراسي

وقال الخشت خلال مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «oN»، أن جموع طلاب الجامعة يجب أن يحرصوا على الاستفادة بالوقت قبل العام الدراسي والحصول على اللقاح وعدم الانتظار للأيام الأخيرة منعاً للتكدس.

فترة سماح مع بداية العام الدراسي لمن لم يحصلوا على اللقاح

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه سيكون هناك فترة سماح مع بداية العام الدراسي لمن لم يحصلوا على اللقاح بالنسبة للطلاب المستجدين في الفرقة الأولى ولم يستكملوا الكشف الطبي: «بالإضافة إلى الطلاب القدامي ممن لديهم عذر موثق قبل بداية العام الدراسي مثل السفر خارج البلاد أو أصحاب الأمراض المزمنة».

عدم الانتظار للساعات الأخيرة لعدم حدوث تكدس

وشدد على أن هناك مرونة في تطبيق المعايير: «بالنسبة للطلاب الآخرين عليهم الاستفادة من الوقت وعدم التكدس في الساعات الأخيرة».

وحول تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس، قال إن معدل تطعيم أعضاء هيئة التدريس والأطقم الادارية خاصة فئات كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة يسير بشكل أكبر كون بداية التطعيم بدا مبكراً منذ يناير الماضي مع توفير جرعات كافية من التعليم العالي بالتعاون مع الصحة وقتها.