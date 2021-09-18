«اتخانقوا على لعبة».. طفل عمره 6 سنوات يذبح شقيقه الأصغر في الهرم

أنهى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في منطقة الهرم، حياة شقيقه الطفل صاحب الـ4 سنوات ذبحا، بسبب الخلاف أثناء اللعب، وتلقت الشرطة إخطارا بالحادث، وانتقلت إلى موقع الحادث، وتبين إصابة الطفل المجني عليه بجرح ذبحي أدى للوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي تم إخطارها بالحادث لمباشرة التحقيقات فيه.

الطب الشرعي

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرّحت بالدفن وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار الطفل مرتكب الواقعة ووالديه.

بلاغ للشرطة

وتلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول طفل جثة هامدة بسبب اصابته بجرح ذبحي، وبالانتقال تبين أن الجثة لطفل يُدعى «ش.ع» 4 سنوات، ومقيم في دائرة قسم شرطة الهرم، وكشفت التحريات بأن المجني عليه كان يلعب مع شقيقه الأكبر صاحب الـ 6 سنوات، وحدث بينهما خلاف علي لعبة، وهو الأمر الذي دفع الطفل المتهم لضرب شقيقه بسلاح أبيض «سكين»، وتسبب في إصابته التي أودت بحياته.

طفل أسوان

وفي يوليو 2020، قتل طفل طفلين آخرين لم يتجاوز عمرهما 6 سنوات، في أسوان، بعدما ذبحهما بـ «منجل»، وألقى بجثتيهما في الزراعات، بعد أن اعتدى جنسيا على أحدهما في منطقة زراعية بـ«نجع ونس» بمركز «دراو» التابع لمحافظة أسوان، وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثتي الطفلين «معاذ. ح .م» 6 سنوات، و«حمزة. ح. م» ملقيين في الزراعات ومذبوحين في العنق.

ونجح فريق البحث في معرفة الجاني في كشف غموض الواقعة، والقبض على المتهم «م. ش»، مقيم بذات العنوان، وتبين أنه استدرجهما وتعدى جنسيا على أحد الطفلين ثم أراد التعدي الجنسي على الآخر وخوفا من افتضاح أمره ذبحهما بآلة حادة.