جهود الداخلية في 24 ساعة.. 228 حكما قضائيا وضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بجميع صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وجاءت أبرز نتائج جهود الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية كالآتي:

ضبط 1636 مخالفة مرورية متنوعة

- ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

- ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

- تنفيذ عدد 228 حكما قضائيا متنوعا في مجال تنفيذ الأحكام.

- ضبط 35 قضية في مجال الأمن العام.

- ضبط عدد 1636 مخالفة مرورية متنوعة.

- ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.