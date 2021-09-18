إخلاء سبيل الطفل المتهم بقتل شقيقه في الهرم

أمرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل الطفل صاحب الـ 6 سنوات، المتهم بقتل شقيقه الأصغر، ذبحا في الهرم، كما أخلت سبيل والديه، وكان المتهم صاحب الـ6 سنوات، قتل شقيقه الأصغر صاحب الـ4 سنوات ذبحا، وألقت الشرطة القبض عليهم، وتمت إحالتهم إلى جهات التحقيق، التي أمرت بإخلاء سبيلهم بعد سماع أقوالهم، كما أمرت بتشريح جثة الطفل المجني عليه، وتم إيداعه مشرحة زينهم.

التحريات: الطفل الأكبر ذبح شقيقه بـ«سكين»

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت حول الحادث، أن الطفل الأكبر، ذبح شقيقه الأصغر بسكين، بعدما وقع بينهما خلاف بسبب "لعبة"، وتم نقل جثة المجني عليه؛ إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، لتشريح الجثة وإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب وكيفية الوفاة.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا بالحادث وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن المجني عليه 4 سنوات، وأنه مصاب بجرح ذبحي فى الرقبة، وبيّن الفحص والتحري، أنه كان يلعب مع شقيقه الأكبر صاحب الـ 6 سنوات، واختلفا، وحينها أقدم الأخير على ذبحه بسكين، وتسبب في وفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وأصدرت عدة قرارات منها، ضبط الطفل ووالديه لسماع أقوالهم حول الحادث، وتشريح جثة الطفل المجني عليه لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بالدفن بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، كما طلبت التحريات النهائية حول الواقعة.