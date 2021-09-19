أزهري: المنتحر ليس من أهل النار ولا يجوز الحكم عليه بالكفر

خصص برنامج «مساء DMC» فقرته الحوارية للحديث حول تأثيرات كورونا والعزلة على سلوك الأطفال والشباب ودور الأسرة في دعم الأبناء.

إشكالية أن المسيحين أو اليهود في النار.. وأحنا الأمة الناجية

أوضح الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إن الإمام النووي قد أكد بأن المنتحر ليس من أهل النار ولا يحكم عليه بالكفر، بل هو من أهل المشيئة كونه عبدا لله، «أحنا اشكاليتنا أننا نقول أن المسيحين أو اليهود في النار، وأحنا الأمة الناجية الوحيدة والمدللة عند الله، وهذا لا ينسجم أبدا مع الله الرحمن الرحيم».

رضا: أصعب فترة طفولة لكائن حي هو الإنسان لأنه خليفة الله في الأرض

وقال «رضا»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن أصعب فترة طفولة تمر على كائن حي هو الإنسان كونه خليفة الله في الأرض، وفي بعض الدول يحرم من التدليل، «بنقوله الغناء حرام مع أن سيدنا أبو بكر لما قال أمزمار الشيطان في بيت النبي؟، ورد النبي صلي الله عليه وسلم بقوله دعهم يا أبو بكر فاليوم يوم عيد».

وأوضح أن التوعية الدينية تبدأ من الشارع حيث أن التبسم في وجه الأخر صدقة، وهو ما أكد عليه النبي صلي الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، كما أن النبي دائما ما كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وفي المرأة كان يقول عنها «ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم»، «التدليل مش بيبوظ الإبن، وفيه فرق بين السيبان والتقويم، وأحنا أمة اعتمدنا على الترهيب وضربنا بالترغيب عرض الحائط».

طبيب نفسي: «الاكتئاب مرض زيه زي السكر والضغط»

أكدت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي في كلية طب القصر العيني، أن هناك الكثير من الأهالي لا يهتمون بمرض الاكتئاب حال إصابة أبنائهم به، وهو مرض نفسي غير مرتبط بسن معين ويصاب به الأطفال في عمر الـ7 سنوات، «الاكتئاب مرض زيه زي السكر والضغط، وأسباب المرض النفسي إما عامل وراثي أو الظروف النفسية والإجتماعية أو الضغوط الأسرية».

فقدان الشهية والنوم غير المستقر أكثر من 6 أشهر علامة للاكتئاب

وأكدت خلال استضافتها بالبرنامج أن «فتاة المول» قد ظهرت في الفيديو وهي تجلس منفردة على الكافية في المول، وهو ما يعكس حالتها النفسية السيئة وكانت منعزله ولديها لا مبالاه، حيث أن فقدان الشهية والنوم بشكل غير مستقر وعدم الابتسام ووجود قريفه وضغط أزيد من 6 أشهر هي علامات تدل على إصابة الأبناء بالاكتئاب.

وتابعت: «طول ما البيئة الأسرية سليمة طول ما هي هتكون المرجعية للشخص، وأي مشكلة ليها حل مش بس الانتحار، الذي أصبح رقم 17 في أسباب الوفاة ودي نسبة مش قليلة، وأسبابه مش فقط الاكتئاب ولكن أيضا الإصابة بالشيزوفرينيا والإضطرابات الشخصية الحدية، والحل أننا نتكلم مع ولادنا».