فاروق جعفر عن غضب الزملكوية من النقاز: فرجاني سابنا ومشي وطلبوا يرجع

قال فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك، إن النادي يمر بظروف مالية صعبة جدا، رغم حصوله على عدد كبير من البطولات في الألعاب الجماعية: «المفروض كنا نعمل احتفالية كبيرة للألعاب دي، وبطل دوري كرة القدم، لكن إمكانيات النادي معطلاه شوية»، مؤكدًا أن لاعب فريق بيراميدز عبدالله السعيد، ليس على طاولة مفاوضات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحول رفض جمهور الزمالك التعاقد مع الدولي التونسي حمدي النقاز، بسبب هروبه من الفريق، قال «جعفر»: «الجمهور رفض النقاز وطلب ساسي والاتنين زي بعض.. خلينا نتكلم كلام واقعي، ساسي سابنا ومشي».

مش بنعمل شو بالصفقات.. ومش هنشتري 15 لعيب زي ما كان بيحصل

وأضاف «جعفر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «نتعاقد مع الصفقات التي يحتاجها فريق الكرة، ومش بنعمل شو بلعيبة كتير، وننسق مع المدير الفني الفرنسي للفريق كارتيرون، ومش هنجيب 10 صفقات أو 15 صفقة زي ما كان بيحصل».

لم نتعاقد مع أحمد أيمن منصور.. مش معقول هنجيب فوق الموجودين

وتابع المستشار الفني لنادي الزمالك: «لم يتم طرح مسألة مبادلة أحمد أيمن منصور بمحمد عبدالغني، وننفذ طلبات كارتيرون في التعاقدات، ونمر بظروف صعبة ونحتاج إلى منح اللاعبين مكافآتهم .. اللعيبة عاوزة تاخد مكافآتها، ومش معقول هنسيب الأبطال، هنجيب مين فوق الأبطال اللي موجودين، وشغلنا احترافي ونشوف مين ممكن نعمله إعارة ونستفيد منه».

رموز النادي غلطوا لما اتجهوا للتدريب.. مبقاش عندنا رئيس من بعد نور الدالي.. كل يوم بمشي 5 ساعات عشان أروح النادي ومش باخد حاجة

وحول اختيار بديل لأسامة نبيه في الجهاز الفني للفريق، أوضح: «لم نحدده بعد وسنتحدث مع باتريس كارتيرون بهذا الشأن، وحتى الآن لا توجد أسامي مرشحة لمنصبه.. أكبر غلطة عملها رموز النادي أنهم اشتغلوا في التدريب على حساب الناحية الإدارية، وعشان كده ماشفناش من أيام نور الدالي رئيس لنادي الزمالك بتاع كورة، وكان نفسي حد ينبهنا وأحنا صغيرين أول ما بطلنا كورة أننا نشتغل في الناحية الإدارية، واستعجلنا وروحنا على التدريب، وأنا مبخدش حاجة من النادي، وكل يوم بمشي من بيتنا للنادي 17 كم وبرجع 17 كم، وبمشي بالـ5 ساعات واللي يهمني النادي».