كلوب يعلق على خلع قميص محمد صلاح

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على احتفال محمد صلاح بخلع قميصه عقب الهدف الثاني الذي سجله في مرمى كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي، الذي انتهى بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب «أنفيلد» معقل فريق ليفربول.

وأكد «كلوب» في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إن صلاح لم يكن يوجه رسالة لأحد عندما خلع القميص بعد تسجيله هدف ليفربول الثاني، مشيرًا إلى أنه كان سيفعل مثله لو كان لاعبًا وسجل هدفًا.

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