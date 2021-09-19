محمد محمود بديل أشرف عبدالباقي في فيلم «زومبي»

أعلن الفنان محمد محمود تعاقده على المشاركة في بطولة فيلم «زومبي»، وذلك بعد اعتذار الفنان أشرف عبدالباقي، عن تأدية الدور نفسه، لانشغاله بعدد من الأعمال الفنية خلال الوقت الراهن.

وأعرب «محمود» لـ «الوطن»، عن سعادته بالمشاركة في هذا الفيلم، ولكنه تحفظ عن ذكر تفاصيل دوره احتراما لاتفاقه مع الجهة المنتجة.

أحداث فيلم «زومبي»

وتدور أحداث فيلم «زومبي»، حول فرقة غناء مهرجانات، بقيادة علي ربيع الذي يقدم شخصية مطرب مهرجانات يدعي «حمادة بطة»، في الأحداث، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، بحسب الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم الذي كان يحمل اسم «زومبي على جنب»، قبل تغييره لـ «زومبي»، كل من حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

محمد محمود والمسرح

وفي سياق آخر تحدث محمد محمود لـ «الوطن»، عن مسرحيته القادمة، مؤكدا أنه يجري بروفات على خشبة المسرح الكوميدي للمسرحية الكوميدية المأخوذة عن رواية «الجميلة»، والتي لم يستقر على اسمها حتى الآن، ويشارك في بطولتها أحمد أمين وحنان مطاوع.

محمد محمود والزهايمر

كما أكد الفنان خبرانضمامه لفيلم «من أجل زيكو»، مع كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي، وعن دوره قال إنه يجسد دور والد كريم محمود عبدالعزيز المصاب بمرض ألزهايمر، مؤكدا أن العمل يوجد به كوميديا كبيرة والدور جديد عليه ويجمع بين أكثر من لون.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود كان مسلسل «نجيب زاهي زركش» مع النجم يحيي الفخراني، حيث حاز دوره على إعجاب المشاهدين والنقاد على حد سواء.