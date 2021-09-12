محمد زيدان لـ«الوطن» بعد مشاركته في عزاء محمود العربي: شاهدت مظاهرة حب

تحدث النجم محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، عن الراحل الحاج محمود العربي، رئيس مجموعة شركات العربي، خلال مشاركته في عزائه، مساء اليوم الأحد، قائلا إنه «أيقونة ورمز في فعل الخير ومساعدة الغير».

وأضاف «زيدان» لـ«الوطن»، أنه لأول مرة في حياته يحضر عزاءً يشهد هذه الأعداد الكبيرة، مشيرا إلى أنها مظاهرة حب للراحل، الذي اعتاد على مساعدة غيره، «الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله».

زيدان: الحاج محمود العربي من الأساطير التي لا تموت

وأوضح لاعب منتخب مصر السابق، أنه كان حريصا على الحضور من أجل تقديم واجب العزاء لأبناء الحاج محمود وذويه، «الحاج محمود أسطورة في فعل الخير وأعمال مساعدة الغير، وأعماله ما زالت حية وعايشة بين الناس.. الأساطير مابتموتش».

وتوافد عدد كبير من المعزيين على عزاء المرحوم محمود العربي رجل الأعمال الشهير، ومؤسس «العربي جروب»، وسط حضور مكثف من العائلة والأهالي بمسقط رأسه.

وكان مقررا إجراء مراسم العزاء في مسجد الرحمن الرحيم الذي أنشأه الراحل في شارع صلاح سالم، ولكن تقرر إقامته في مصنع قليوب نظرا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي إطار قرارات غلق دور المناسبات في إطار مواجهة الوباء.

عزاء محمود العربي شهد توافد الآلاف

وأعلنت أسرة المرحوم محمود العربي، في بيان رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، اختيار المكان الأنسب لإقامة عزاء الراحل محمود العربي، مؤسس «العربي جروب»، لعدم التزاحم، وجاء في البيان «عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الأحد، الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب، على أن يكون عزاء الرجال بمقر مصنع العربي بقليوب الكيلو 14 طريق مصر- إسكندرية الزراعي.

وشيعت جنازة الراحل محمود العربي، اليوم، من مسقط رأسه في قرية أبورقبة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في مشهد مهيب شارك فيه الآلاف من الشخصيات العامة والأهالي ومحبي الراحل.