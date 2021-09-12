محمد زيدان يقدم العزاء في وفاة محمود العربي

قدم لاعب المنتخب المصري ونجم كرة القدم السابق محمد زيدان واجب العزاء في وفاة الحاج محمود العربي والمقام بمصنع قليوب بعد الطريق الدائري ب 3 كيلو غرب الطريق الزراعي عقب صلاة المغرب اليوم.

وقدم الدكتور أحمد عمر هاشم العزاء لأسرة الحاج محمود العربي ومحبيه وذويه ولمصر كلها وقال: «لم يكن الراحل لنفسه أو ولده فقط بل كان للناس جميعا دخل بوابة التاريخ ليس بمنصب أو جاه وإنما بتقوى الله سجله التاريخ كواحد من الرواد وتحفظ له مصر في قضاء حوائج الناس لم يغلق بابه في وجه أحد أو صاحب حاجة الراحل كان محبوبا ومحبا للجميع وهو ما ينطبق عليه قول الله «أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ»، كما ألقى هاشم قصيدة شعر عن أعمال العربي الخيرية ومجهوداته.

كما شارك نائب السفير الياباني بالقاهرة ومندوب رئاسة الجمهورية في عزاء «العربي»، وشارك أيضا اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب في مراسم العزاء.

ومن أبرز الحضور في العزاء محافظو القليوبية والمنوفية وبورسعيد، ووزيرا التموين والقوى العاملة، وعصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والفنانان أحمد أمين ومحمد عبد الرحمن والشيخ ياسين التهامي.

فيما أعرب علي المصيلحي، وزير التموين، عن خالص تعازيه في وفاة الحاج محمود العربي رجل الأعمال، وذلك خلال تقديمه اليوم واجب العزاء.

المصيلحي: تعاملت شخصيا مع «العربي».. كان رجل خير وإحسان

وأوضح المصيلحي، في تصريحات صحفية على هامش العزاء، أنه تعامل شخصيا مع العربي وكان رجل خير وإحسان وبر يعطي من ماله لمحدوي الدخل ويسعى في أي عمل خير ويحب بلده كثيرا، ونجح في أن يجعل لمصر اسما عالميا في مجال الصناعة.

وبدأت مراسم العزاء بآيات من القرآن الكريم تلاها الدكتور أحمد نعينع، وتم توزيع عدد من مصاحف القرآن الكريم للمتوافدين على العزاء على روح المغفور له الحاج محمود العربي.

كما شهد العزاء التزاما بالإجراءات الاحترازية، بداية من بوابات التعقيم على مداخل ومخارج العزاء وتوزيع الكمامات على المشاركين ووجود فرق للتطعيم والتطهير المستمر عقب انصراف المشاركين وأثناء دخول آخرين بدلا منهم.

وشيع آلاف المواطنين جثمان الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، الملقب بـ«شهبندر التجار»، والذي توفي عن عمر ناهز 89 عامًا، من مسقط رأسه في قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية الجمعة الماضية.

والتحق «العربي» بكتاب القرية وعمره 3 سنوات، وحفظ القرآن الكريم، ولم تمكنه ظروف والده من تعليمه، وأسس العربي مجموعة مصانعه في مدينتي بنها وقويسنا والقاهرة.

وحصل الحاج محمود العربي على أرفع وسام ياباني عام 2009 تكريمًا لدوره في توطيد العلاقات المصرية- اليابانية.

اشتهر العربي بأعمال الخير ومساعدته للفقراء والأيتام، وشيد مستشفى العربي في قريته، كما شيد عددا من المصانع يصل عدد العاملين فيها إلى نحو 40 ألفا.