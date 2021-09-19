القصة الكاملة لاختفاء 3 أطفال بالمحلة.. الأمن يعيدهم سالمين

لحظات من الألم والحسرة استمرت لأكثر من 24 ساعة، قبل أن تتحول لأفراح وزغاريد ودموع فرح بين صفوف أسر الأطفال الثلاثة المختفين من أبناء قرية عياش بمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، بعدما نجحت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية في تحديد موقعهم وإعادتهم سالمين إلى ذويهم.

أفراح وزغاريد لعودة أطفال المحلة المختفين لأسرهم

وانتقلت «الوطن»، إلى منازل أسر وعائلات الأطفال الثلاثة «معاذ ومصطفى ومحمد»، لرصد ملامح الفرحة والسعادة البالغة التي انتشرت بين جموع أهالي القرية الذين أقبلوا على توزيع الحلوى والعصائر على المارة من المواطنين بالشارع، تعبيرا عن فرحتهم بالجهود الأمنية ونجاحها في إعادة الأطفال سالمين إلى أحضان أسرهم.

والد الطفل معاذ: الشكر لرجال الداخلية وضباط الشرطة الذين أفنوا في عملهم

وأعرب والد الطفل «معاذ» في حوار مباشر مع «الوطن» عن فرحته بقوله «ابني وضنايا الغالي الحمد لله بخير وولاد خالته كويسين، هما كمان، وكل الشكر لرجال الداخلية وضباط الشرطة الذين أفنوا في عملهم لإعادتهم مرة أخرى إلى أحضاننا».

خرجوا من أجل الفسحة والذهاب إلى أحد المولات التجارية

وتابع والد الطفل «معاذ»: «ابني وباقي زملائه خرجوا من أجل الفسحة والذهاب إلى أحد المولات التجارية فاستقل مع مصطفى ومحمد القطار حتى محطة طنطا، وذهب معاذ وحيدا إلى مدينة الإسكندرية وتمكن من اللجوء لأحد الغرباء لتوصيله إلى محطة قطارات سيدي جابر وعاد سالما تحت حراسة أمنية الحمد لله».

الطفل معاذ: بائعة متجولة اسمها «بيليه» حاولت خطفنا وهربنا

وأضاف الطفل «معاذ» أحد العائدين بقوله «ربنا أنقذني أنا وأقاربي من الخطف على يد بائعة متجولة اسمها (بيليه) وربنا رجعنا لأهلنا ومش هكرر الموقف ده تاني بإذن الله».

من ناحية أخرى تجمع الطفلان الآخران «مصطفى» و«محمد»، برفقه أفراد أسرتهما وسط حالة من الفرح والدموع التي غلبت على أمهما وجدتهما مع تبادل الأحضان والقبلات بين جميع الحاضرين والطفلين.

تبادل الأحضان والقبلات بين جميع الحاضرين والطفلين

في المقابل ذكر والد الطفلين، أن فرحته لا توصف، مضيفا «فعلا الضنا غالي وربنا يحفظهما لنا وهم عارفين خطأهما ومش هيتكرر تاني كونهما أغلي من حياتنا في الدنيا كلها»، مضيفا «إحساس صعب كأن الروح بتتسحب من أجسادنا بسبب غيابهما ولكن رجال الأمن تعبوا معنا في إنقاذ حياتهما ورصدوا مكانهما داخل محطة قطارات طنطا والحمد لله على رجوعهما».

وكان ضباط مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية نجحوا في تحديد موقع الـ 3 أطفال المختفيين بينهم شقيقان وأعادتهم سالمين إلى أحضان أسرهم وسط أجواء من البهجة والسعادة.

تفاصيل واقعة اختفاء الأطفال الثلاثة بقرية عياش بالمحلة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد سامح مصطفى مأمور مركز المحلة يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائى من العثور على الطفلين «مصطفى» 13سنة، وشقيقه «محمد» 8 سنوات، والمبلغ عن تغيبهما مع ابن خالهما، حيث عثر على الأخير بمدينة الإسكندرية.

وكانت أسر الأطفال محمد ومصطفى رجب الجويلى وقريبهما معاذ سامح زنفل، قد فوجئوا باختفاء الأطفال الثلاثة فى ظروف غامضة منذ صباح الخميس الماضي، وتتبع الأهالى كاميرات المراقبة وشاهدوا آخر تواجد للأطفال بالقرب من محطة القطار.

وكانت أسر وعائلات الأطفال الثلاثة من أبناء قرية عياش بمركز المحلة قد حرروا محضرا بتغيبهم فى ظروف غامضة خلال 48 ساعة الأخيرة.

جهود أمنية لتحديد موقع اختفاء الأطفال الثلاثه المختفيين

وأوصى مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة، ويجرى رجال المباحث التحريات اللازمة وتتبع خط سير الأطفال لتحديد مكان تواجدهم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.