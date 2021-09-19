أول ظهور لزوجة الفنان حمادة هلال في حفل بعد خلع الحجاب (فيديو)

شارك عدد كبير من الفنانين في حفل توزيع جوائز الدورة الثانية عشر من مهرجان الفضائيات العربية، الذى أقيم أمس في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

شهد الحفل عددا من اللقطات الهامة التي سيطرت على الحدث، من بينها الظهور الأول لزوجة الفنان حمادة هلال بعد خلعها الحجاب، حيث اصطحابها «هلال» للحفل من أجل تكريمه على مسلسل «المداح».

حمادة هلال يعتذر لوسائل الإعلام عن التسجيل

وشهد الحفل اعتذار حمادة هلال لوسائل الإعلام عن التسجيل مع القنوات لسرعة الدخول الحفل مع زوجته.

كان «هلال»، طرح مؤخرا أغنية «أم أحمد» عبر الفضائيات وقناته بـ«يوتيوب» والمنصات السمعية.

وتقول كلمات الأغنية:

أم أحمد في البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة

بتزغرط ويا جارتها للي قدروا يفرحونا

أيمن سواق مقطورة وفرحته عايزالها صورة

كاتب فوق العربية يا بلادى دايما منصورة

مينا الحلاق سهران ويا صحابه في الدكان

كله يرقص كله يغني كله الليلة دي فرحان

كانت أغنية «أم أحمد» فكرة من الفنان محمد قماح الذي أوضح ذلك في تصريحات لـ«الوطن» وقال عنها: «بدأت منذ 3 سنوات، حيث كان يعمل على تلحين الأغنية، وفكر في طرحها بصوته مع الموزع حميد الشاعري، لكن عقب سماع الفنان حمادة هلال للأغنية، أعجب بها وقرر غنائها، وهو الأمر الذي تحمس له قماح».