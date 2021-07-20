حمادة هلال يحتفل بتصدر «أم أحمد» تريند "تويتر ويوتيوب": «الحمد لله»

احتفل المطرب حمادة هلال، مع جمهوره، عبر حسابه على «فيس بوك»، بتصدر كليبه الجديد «أم أحمد»، التريند على «تويتر» و«يوتيوب»، بعد ساعات قليلة من طرحه، قائلاً: «الحمد الله، إمبارح تريند تويتر، والنهارده تريند يوتيوب رقم 1».

أغنية «أم أحمد» لحمادة هلال، من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، والفيديو كليب من إخراج أحمد أشرف، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

كلمات أغنية "أم أحمد" لحمادة هلال

أم أحمد في البلكونة.. تشوفها تقول طفلة صغنونة

بتزغرط ويا جارتها للي قدروا يفرحونا

أيمن سواق مقطورة وفرحته عايزة لها صورة

كاتب فوق العربية يا بلادي دايمًا منصورة

مينا الحلاق سهران ويا صحابه في الدكان

كله يرقص كله يغني كله الليلة دي فرحان

تناول حمادة هلال، خلال الكليب، الحارة الشعبية وما تتميز به من البساطة واللمة، في إطار كوميدي.

يذكر ان حمادة هلال، نافس خلال السباق الرمضاني بمسلسل «المداح»، وهو من بطولة نسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.