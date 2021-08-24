الإمارات تمنح حمادة هلال الإقامة الذهبية

منحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لدولة الإمارات العربية، الإقامة الذهبية لحمادة هلال، حسب أعلن الفنان قبل قليل، متوجها بالشكر للدولة العربية الشقيقة.

الإقامة الذهبية لحمادة هلال

ونشر «هلال» قبل قليل، صورة له من الهيئة، وعلق عليها قائلا: «الحمد والشكر لله، شكر وتقدير لدولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، على منحي الإقامة الذهبية، وبشكر هيئة الثقافة والفنون على مجهوداتهم وحسن الاستقبال، تحية إلى دولة الإمارات الشقيقة على الدعم الدائم للفنانين والمبدعين، وإن شاء الله دائما في تقدم وازدهار».

حمادة هلال: تحية لدولة الإمارات العربية

كان «هلال»، طرح مؤخرا أغنية «أم أحمد» عبر الفضائيات وقناته بـ«يوتيوب» والمنصات السمعية.

وتقول كلمات الأغنية:

أم أحمد في البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة

بتزغرط ويا جارتها للي قدروا يفرحونا

أيمن سواق مقطورة وفرحته عايزالها صورة

كاتب فوق العربية يا بلادى دايما منصورة

مينا الحلاق سهران ويا صحابه في الدكان

كله يرقص كله يغني كله الليلة دي فرحان

كانت أغنية «أم أحمد» فكرة من الفنان محمد قماح الذي أوضح ذلك في تصريحات لـ«الوطن» وقال عنها: «بدأت منذ 3 سنوات، حيث كان يعمل على تلحين الأغنية، وفكر في طرحها بصوته مع الموزع حميد الشاعري، لكن عقب سماع الفنان حمادة هلال للأغنية، أعجب بها وقرر غنائها، وهو الأمر الذي تحمس له قماح».

وأشار إلى أن الأغنية كان من المقرر أن تقدم ضمن حملة دعائية لإعلان قبل عام، لكن بسبب بعض التأجيلات الخاصة بالشركة الدعائية، لم يحدث ذلك، ليقرر طرحها حتى لا تحرق كلماتها وفكرتها، ثم صورها بطريقة الفيديو كليب.