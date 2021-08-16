حمادة هلال لأهالي طلاب الثانوية العامة قبل النتيجة: «سيب ابنك يفرح»

وجه الفنان حمادة هلال عبر حسابه على «انستجرام»، رسالة لأهالي وطلاب الثانوية العامة دعما لهم قبل ظهور النتيجة، وقال «هلال» خلال فيديو له: «مساء الفل على أحلى ناس في الدنيا، حواري لطلبة الثانوية العامة حبايبي وأصحابي إن شاء الله تجيبوا أحسن نتيجة نفسكم فيها».

وأضاف «بالنسبة للأهالي سيب ابنك يفرح متقرنهوش بحد، زمان أهلى كانوا بيقولولى جملة يا رب تجيب 55%، لغاية لما ربنا كرمنى واجتهدت وجبت 59% وعرفت أعرفهم أنا مين، إن شاء الله ربنا هيكرمكم».

حماده هلال يطرح كليب «أم أحمد»

طرح مؤخرا المطرب حمادة هلال عبر اليوتيوب كليبه الجديد «أم أحمد»، والذي تصدر به التريند على «تويتر» و«يوتيوب»، بعد ساعات قليلة من طرحه وعلق حماده علي ذلك عبر انستجرام قائلاً: «الحمد الله، إمبارح تريند تويتر، والنهارده تريند يوتيوب رقم 1».

أغنية «أم أحمد» لحمادة هلال، من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، والفيديو كليب من إخراج أحمد أشرف، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

كلمات أغنية «أم أحمد» لحمادة هلال

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أيمن سواق مقطورة وفرحته عايزة لها صورة

كاتب فوق العربية يا بلادي دايمًا منصورة

مينا الحلاق سهران ويا صحابه في الدكان

كله يرقص كله يغني كله الليلة دي فرحان