حمو بيكا مهاجماً حسن شاكوش: «مش أصيل» وأخطأ في حق رضا البحراوي

كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن رأيه في الأزمة الشهيرة التي اندلعت بين زميليه حسن شاكوش ورضا البحراوي، في الساحل الشمالي، الشهر الماضي، وتسببت في اتخاذ نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قراراً بسحب ترخيص الغناء من «شاكوش» لأجل غير مسمى، وإيقاف «البحراوي» عن الغناء لمدة شهرين.

وقال «بيكا» في مقابلته مع الإعلامية أميرة بدر في برنامجها «الترابيزة»، إن حسن شاكوش أخطأ في حق رضا البحراوي، مضيفاً: «مينفعش يبقي ليك ميعاد وتتأخرعليه فتيجي تطلع في ميعاد غيرك وحتى لو هتعمل كده لازم تستأذن الأول»، مضيفاً أن حسن شاكوش أنزل 40 فرداً من فرقة البحراوي وقال لهم: «انزلوا تحت»، ولكن أحد أفراد الفرقة قال له عقب انتهائه من وصلته الغنائية: «ادعي لحمو بيكا».

ووصف بيكا، حسن شاكوش، بأنه شخص «غير أصيل»، لأنه كان سبباً قوياً فيما وصل إليه حالياً، بحسب قوله، مدللاً على كلامه بقوله: «أنا اللي أنتجت أغاني حسن شاكوش، ولكن مش أنا اللي عملته، أنا كنت سبب كبير مش أكتر».

نصيحة حمو بيكا لحسن شاكوش

وطالبت الإعلامية أميرة بدر، من حمو بيكا بتوجيه نصيحة إلى حسن شاكوش، فقال: «بص للناس وأنت طالع علشان الناس تسلم عليك وأنت نازل».

حمو بيكا حال اتجاهه للتمثيل: هنجح بنسبة 100%

وبسؤال الإعلامية لـ «بيكا» عن توقعاته لنفسه حال اتجاهه لمجال التمثيل خلال الفترة المقبلة، رد قائلاً: «هنجح 100%، طموحاتي حلوة، وهكون كوميديان، لأن عندي حضور، والحمد لله لما شاركت في مسرحية شمسية و4 كراسي مع أبطال مسرح مصر في الساحل، أدائي عجب الناس الحمد لله، ولقيت فيه استحسان ليا».