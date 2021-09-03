نور التوت ينشر «صورة قديمة» مع حمو بيكا: نفسي الناس تعرف تعبنا ازاى

شارك مطرب المهرجانات الشهير نور التوت متابعيه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بصورة قديمة تجمعه مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، حيث لاقت الصورة تفاعل كبير من جمهور ومتابعى الفنانين بسبب التحول الكبير الذي حدث للثنائي.

نور التوت وحمو بيكا فى صورة قديمة

ونشر نورت التوت صورة تحتوى على لقطتين مصورتين الأولى له مع حمو بيكا فى سن صغير والثانية بعد الشهرة والوصول لمرحلة الشباب، معلقا: «من صغرنا شقينا واشتغلنا وتعبنا، اتبهدلنا كتير وطلع عنينا في أماكن كتير، لحد ما ربنا كرمنا وسببلنا الرزق في حاجة بنحبها وكنا سبب في فرح لمصر كلها الحمد لله احنا بيكم بقينا كدة».

بيكا معلقا على الصورة: ابني وحبيبي

وحرص حمو بيكا على التعليق على الصور قائلا: «ابني وحبيبي ورفيق الدرب شريك المر والحلو كله نفسي الناس اللي بتتريق علينا وبتتنمر علينا ومستخسرين لينا النجاح والرزق بعرفو احنا تعبنا ازاي.. وإن شاء الله ربنا هينور بصيرتهم جمعه مباركة عليك ياحبيبي وعلي كل اللي بيحبونا».

تفاعل الجمهور مع المنشور

وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كبير حيث قال أحد المتابعين: «أول حاجه الشغل مش عيب هوما تعبو عشان يبقو كده احسن من الرجاله الي بتبقا بتاخد المصروف من بابي ومامي الي عندو حاجه حلوه لو يقولها غير كده يخليها لنفسو بالتوفيق وربنا معاكو».

يذكر أن حمو بيكا احتفل بافتتاح مطعمه الجديد بالإسكندرية، أمس الخميس، وسط حضور جماهيرى كبير، فيما حرص عدد كبير من مطربي الغناء الشعبى على تهنئة بيكا بالحدث.