طقس الإسكندرية اليوم.. مشمس مع زيادة الرطوبة وهدوء الرياح

شهدت حالة الطقس في مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد 19سبتمبر، زيادة في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة، وانخفاض في نشاط الرياح مقارنة بالأمس، وتراجع التوقعات بهطول أمطار على المدينة الساحلية.

وعاد الطقس المشمس مع الموجة الحارة مرة أخرى في شهر سبتمبر الجاري، بعد ما شهدت المدينة الساحلية لأول مرة تغيرات مناخية وتسببت في تساقط الأمطار على مدينة الإسكندرية خلال الشهر الجاري.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 19سبتمبر

وسجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 32 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 57%، وسرعة الرياح إلى 18 كيلومترا في الساعة، مع توقعات باستمرار الطقس المشمس على المدينة الساحلية.

الرطوبة ونشاط الرياح في الإسكندرية

وانخفض نشاط الرياح درجتين عما كان عليه؛ ما يقلل من ارتفاع موج البحر خلال الأيام السابقة، ولم تتأثر حركة الميناء بنشاط الرياح، مع زيادة الرطوبة وحلول طقس مشمس على المدينة الساحلية.

بحر الإسكندرية في شهر سبتمبر

وشهد بحر الإسكندرية هدوءًا في الأمواج خاصة الشواطئ التي يوجد بها حواجز حيث ارتفاع موج البحر بسبب انخفاض نشاط الرياح، حيث فتحت الشواطئ أبوابها منذ الصباح لاستقبال المصطافين بالتزامن مع انخفاض نسبة الإشغال داخل الشواطئ وذلك بعد رحيل المصطافين من المدينة الساحلية، مع مناشدات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أهالي الإسكندرية بالتمتع بالطقس الهادئ والبحر بعد رحيل المصطافين، خاصة مع حب الإسكندرية لطقس شهر سبتمبر الجاري غير المستقر.