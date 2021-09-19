تعرف على أسعار «هيونداي الينترا» بفئاتها السابعة

تعد سيارة هيونداي الينترا، الأولى من بين السيارات الكورية التي تشهد رواجًا كبيرًا في السوق المصري، حيث جاءت الأكثر مبيعا خلال عام؛ وفقا لبيانات إدارات المرور الأكثر ترخيصًا.

وقال سعد محمد عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة والجيزة ، إن السيارة الينترا من فئة سيارات الرفاهية، وجميع مالكيها يلجاون إليها لفخامة التصميم وإمكانياتها وكمالياتها المرتفعة، مشيرًا إلى احتلالها قمة السوق المصري خلال السنوات الـ10 الماضية، حتى جاءت السيارة تويوتا كورولا، التي عادت بقوة للمنافسة لعام 2019 و2020 و2021.

مواصفات الينترا

وأكد «سعد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوكيل المحلي «جي بي غبور أوتو» للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال»، كشف عن أسعار سيارات هيونداي الينترا CN7 موديل 2022، إذ جاءت الفئة الأولى بنحو بلغت 323 ألف جنيه، بينما بلغت الفئة الثانية سعر 333 ألفًا.

أسعار الينترا 2022

بينما جاءت السيارة الينترا الفئة الثالثة بنحو 345 ألفًا، والفئة الرابعة بـ371 ألفًا، والفئة الخامسة بـ396 ألفًا، والفئة السادسة بـ433 ألفًا، والفئة الأخيرة السابعة بنحو 493 ألف جنيه، خلال سبتمبر الجاري.

وتنتمي السيارة الينترا CN7 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن الوكيل الخاص، أن السيارة الينترا تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 11.6 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول: 675 مم.

العرض: 825 مم.

الارتفاع: 1430 مم.

تضم السيارة جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء يدوي مع وجود مخارج خلفية، وزجاج كهربائي، وفرش المقاعد من القماش، وخاصية التحكم في المقاعد الأمامية، وباور سترينج كهرباء، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومسند يد، وشاشة وسائط 4.2 بوصة، وخاصية اختيار نظام القيادة، ومرايات جانبية مزودة بإشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومدخل USB، وبلوتوث وتعتبر هذه من كماليات الرفاهية والأمان معا.

هيونداي الينترا CN7

ودعمت طرازات هيونداي النترا CN7 كافة التجهيزات الموجودة بالفئات من الأولى حتى الرابعة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى نظام مراقبة ضغط الإطارات، ومكيف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود فتحات خلفية، وشاشة عدادات ديجيتال 10.25 بوصة، وخاصية المفتاح الذكي مع وجود زر تشغيل وإيقاف / المحرك، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر، وشبكة أمامية من الكروم، وحليات بالأكصدام من الكروم.

ودت ا ئة السادسة من الينترا ب س التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها « 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESB، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAS، وجنوط رياضية 17 بوصة، وفرش المقاعد من الجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وإضاءة المصابيح الأمامية led

نما الفئة السابعة م السيارة ا نترا 2 2على نفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام مراقبة النقطة العمياء، وإمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائيًا مع وجود ذاكرة داخلية، وشاشة وسائط 10.25 بوصة تعمل باللمس، ونظام ملاحي، ونظام صوتي “Bose” مكون من 8 مكبرات صوتية، وفرامل يد كهربائيائية