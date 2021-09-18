الأرصاد تكشف عن موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. تصل لـ43 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى، اعتباراً من غد الأحد، ويستمر خلال الأيام المقبلة، على أن تكون الذروة يومي الاثنين والثلاثاء، فتسجل فيهما 43 درجة على جنوب الصعيد، مشيرة إلى أن الظاهرة المؤثرة هي انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، وتكون على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة

أشارت الأرصاد إلى أن الطقس يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء، اعتباراً من الأحد الموافق 19 سبتمبر، وحتى الأربعاء الموافق 24 من الشهر نفسه، ليسود طقس حار رطب نهاراً، على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف، على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات، اعتباراً من الخميس 23 سبتمبر.

الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد خلال موجة الحر

ـ شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحاً تقريباً، على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

ـ تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحاً.

ـ تنشط حركة الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 23

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 31 24

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 30 23

دمياط 30 22

الزقازيق 35 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 36 26

طابا 33 23

كاترين 32 16

الطور 33 26

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 37 24

قنا 38 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28.