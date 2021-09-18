«الأرصاد» تكشف موعد بدء فصل الخريف جغرافيا: أبرز سماته التقلبات الجوية

أسبوع جديد يبدأ بارتفاع درجات الحرارة في شقيها العظمى والصغرى ويستمر خلال الأيام القادمة لتبلغ ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

ويقول الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إن موعد بدء فصل الخريف جغرافيا، يوم 22 سبتمبر الجاري، الذي يستمر لمدة 3 أشهر والمتوقع أن يبدأ معه الاعتدال الخريفي في حالة الطقس على البلاد، وذلك حتى بدء فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر.

4 أيام على بداية فصل الخريف

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية، أنّ من أهم الظواهر الجوية التي نشهدها خلال الفترة الحالية هو تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وعن سمات فصل الخريف، يقول «شاهين» إنّه دائمًا ما يكون مشابهًا لفصل الصيف، وتكون التغيرات في الطقس بشكل طفيف جدًا، إذ تبدأ نسمات الهواء أن تكون باردة بشكل نسبي خلال النصف الأخير من الليل، إلا أنّه لا زال لا يستلزم من المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة، ولكن يمكن ارتداء قطع إضافية من الملابس خاصة الأطفال والطلاب في الصباح الباكر، وخلال الأشهر المقبلة يمكن الاستعانة بـ«الجاكيت» لارتدائه حينما يشعر الشخص ببرودة الطقس خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والتي تنخفض خلالها درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وعن أهم النصائح التي يقدمها خبراء الأرصاد مع بداية فصل الخريف خاصة في أثناء تكون الشبورة المائية، هي الالتزام بقواعد المرور، والحفاظ على المسافات البينية بين السيارات وبعضها البعض، خاصة ساعات النهار المبكرة.

وفي حالة تكوٌّن الضباب، ناشد «شاهين»، السائقين، بإضاءة الأنوار الداخلية للسيارة، واستخدام الإشارات الضوئية المخصصة للشبورة في أثناء السير، مع تقليل السرعة قدر المستطاع.

ووفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ الفترة الحالية تشهد ظهور السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا، كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.