الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة تسجل 35 درجة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن طقس اليوم الأحد، يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة، بعد أن سجلت السبت 32 درجة لتسود أجواء حارة ورطبة على شمال البلاد، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

شبورة مائية على الطرق الزراعية

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنخفض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر

القاهرة 35 23

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 31 24

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 30 23

دمياط 30 22

الزقازيق 35 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 36 26

طابا 33 23

كاترين 32 16

الطور 33 26

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 37 24

قنا 38 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28