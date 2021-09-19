الأرصاد: الأربعاء بداية فصل الخريف.. وارتفاع بالحرارة والرطوبة لـ3 أيام

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بالرغم من التحسن الملحوظ بدرجات الحرارة في الصباح الباكر إلا أن اليوم سيشهد ارتفاعا خفيفا وتدريجيا بدرجات الحرارة، ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، ويتراوح الارتفاع بدرجات الحرارة من درجتين لـ3 درجات عن الأيام الماضية، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة لـ35 درجة، ودرجات الحرارة المحسوسة تصل بين 36 درجة و37 درجة بسبب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

فصل الخريف يبدأ يوم الأربعاء

وأضاف مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع لتصل عند الـ36 درجة خلال الـ3 أيام المقبلة، وهي موجة وستمر ولن تستمر، وسيبدأ فصل الخريف يوم الأربعاء ويستمر لمدة 3 أشهر، ونتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة لحد كبير خلال فترة الخريف، حيث يكون فصل الخريف هو ربيع جمهورية مصر العربية من حيث الاعتدال بدرجات الحرارة.

الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والسواحل الشمالية تستشعر الارتفاع بدرجات الحرارة، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد ترتفع درجات الحرارة لديهم لـ40 درجة و41 درجة، مشيرا لتكون الشبورة المائية، والتي من المقرر أن تكون ظاهرة جوية مؤثرة، تتكون من بعد الفجر وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحا، حيث تقل الرؤية الأفقية على الطرق، خصوصا الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة المائية مستمرة خلال الأسبوع الجاري

وأشار مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة المائية مستمرة خلال الأسبوع الجاري، نتيجة الاستقرار الشديد بطبقات الجو العليا وارتفاع نسب الرطوبة على سطح الأرض وهدوء نسبي بسرعات الرياح بالصباح الباكر، ما يتسبب في استمرارها وزيادة كثافتها الأيام المقبلة، مناشدا المواطنين بالعبور بالأماكن المخصصة لعبور المشاة بالطرق السريعة خلال فترات تكون الشبورة المائية لانخفاض الرؤية أمام سائقي المركبات.